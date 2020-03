To je překvapení. Mistr světa Kaberle rozváží v Torontu zákazníkům jídlo

Hokej je celý jeho život, nezanevřel na něj, ale teď je přednější rodinný byznys, aby vůbec přežil, protože restaurace jsou jinak v Torontu zavřené. Proto ho žena Julia trochu donutila, aby sedl za volat a rozvážel lidem jídlo, když oni nemohou k nim.

Když bývala hvězda místních Maple Leafs zazvoní s balíčkem, většina zákazníků je překvapená. „Hokej je celý můj život, s mojí ženou máme rodinný byznys a poté, co se nyní děje s Covid-19, tak jsme se rozhodli, že budeme doručovat jídlo. Je toho hodně," přiznává s úsměvem Kaberle.

Kladenskému odchovanci změna nevadí a lidem také ne. Naopak. „Někteří lidi mi říkají, já vás odněkud znám. Jak se máte? To je skvělý, že vozíte jídlo. Někteří se chtějí fotit. Jde o naše zákazníky, rád se o ně postarám, je to jako kdyby byli součástí rodiny. Dělám to rád," přiznává jeden z nejlepších beků české historie, který v NHL odehrál 984 zápasů a připsal si 563 bodů.

Tomáš Kaberle se Stanley Cupem.

Jan Handrejch, Právo

Kaberle ukončil kariéru v roce 2016, loučil se v extralize v dresu Komety Brno. „Nejsem typ, že bych někde něco rozkřikoval. Hráč jednou musí skončit. Takže to zabalí a tím to je dané. Chci se v osmatřiceti letech věnovat rodině, mlaďas jde do školy, začíná trénovat. A co bude potom, to se uvidí," řekl před čtyřmi lety.

Rodák z Rakovníka reprezentoval Českou republiku na čtyřech olympijských hrách, v roce 2006 získal v Turíně bronzovou medaili. Startoval i na čtyřech světových šampionátech - v roce 2005 pomohl národním týmu ve Vídni ke zlatu, o rok později v Rize ke stříbru. Dohromady za národní tým nastoupil k 84 duelům a připsal si sedm gólů.