Pohár získal Kraft, Nečase připravil o bronz debl funkcionářů

„Tenisově jsem na tom teď určitě lépe než v hokeji. Provozuji penzión a u něj máme kurty, takže každý den jsem na nich. Kvůli koronaviru jsme měli dva měsíce zavřeno, ale teď už se zase obnovuje provoz a návštěvníci jezdí, což musím zaklepat," usmál se Kraft, když s Němcem ve finále porazili pár Velík, Steiner.

Zahrát si přišli i někteří hokejisté NHL, nejlépe z nich dopadl útočník Caroliny Martin Nečas. Po boku s někdejším brněnským spoluhráčem Markem Vorlem v semifinále ztroskotali na pozdějších vítězích a hráli o konečný bronz, jenže nestačili na šéfa Národní sportovní agentury Milana Hniličku s 65letým bývalým trenérem reprezentace Slavomírem Lenerem.

„Věkový průměr soupeřů byl sice výrazně vyšší, ale při čtyřhře se tohle maže, oni měli jistější údery a tolik nekazili," líčil Nečas, který už 6. července s dalším českým spoluhráčem Petrem Mrázkem zamíří na tréninkový kemp Caroliny. Hnilička s Lenerem byli vůbec postrachem favoritů, ve čtvrtfinále nečekaně vyřadili do té doby dominující pár Radim Vrbata, Václav Nedorost. Tedy dva bývalé hráče, kteří se letos vystřídali na pozici manažera v Mladé Boleslavi.

Za oceán se už vydal útočník Chicaga Dominik Kubalík, proto musel na poslední chvíli odvolat svou účast s bratrem Tomášem. Radko Gudas odletá do Washinggtonu doslova za pár dní, ale přiležitost si zahrát tenis neodmítl. Hrál ve dvojici se švagrem a brankářem Sparty Michalem Neuvirthem, který si vzal obráncovu sestru Karolínu.

Celý rodinný klan jim přišel fandit, ze skupiny ale nepostoupili. „Michal je skvělý tenista, ale já se vrátil na kurt po několika letech a bylo to znát. Hráli tady kluci, co pinkají tenis takřka denně, těm jsem opravdu čelit nemohl, ale užil jsem si poslední víkend nadlouho doma s rodinou a teď se vydám vstříc velké neznáme v Americe. Nikdo pořádně neví, co nás v play off NHL čeká, sám si ani neumím hokej bez diváků a bydlení někde v izolaci na hotelu pořádně představit," líčil Gudas.

Spolu hráli i mladé pušky z klubů NHL, Michael Špaček z Winnipegu a Filip Chlapík z Ottawy. „Senátors se play off netýká, takže jsem teď najel na volnější režim, protože vůbec nevím, kdy nám začne sezona. Určitě to ale nebude v říjnu, takže přemýšlím, jestli bych se domluvil s někým v extralize a zkusil bych si ji od září zahrát," prozrazoval Chlapík.

Teprve nedávno přiletěli s rodinami z USA někdejší mistři světa Michal Rozsíval a Martin Havlát, který nastoupil po boku dalšího světového šampióna Marka Židlického. Ve čtvrtfinále tito dva podlehli pozdějším vítězům. „Na Floridě hraju tenis každý den, proto jsem s chutí přijal nabídku jít si plácnout i tady. Až mě překvapilo, jak silná konkurence se tady sešla," vykládal Havlát a připustil, že vzhledem k aktuální situaci kolem koronaviru v zámoří ani neví, kdy se bude s dcerami vracet.