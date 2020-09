Britská hokejová liga v prosinci nezačne, Cardiff odstoupil z LM

Hokejisté Cardiffu se nepředstaví v nadcházejícím ročníku Ligy mistrů. Velšský klub odstoupil z mezinárodní soutěže poté, co vedení britské ligy oznámilo, že nová sezona na ostrovech nezačne 5. prosince, jak bylo v plánu. Do osmifinále Ligy mistrů tak přímo postoupil švédský Färjestad, se kterým měl Cardiff v úvodním kole v listopadu hrát.

Britská liga měla odstartovat na začátku prosince, vedení soutěže však oznámilo, že se představitelé všech deseti klubů dohodli, že se tak kvůli vládním opatřením proti šíření koronaviru ve Velké Británii nestane.

"K tomu, abychom mohli začít hrát, potřebujeme mít fanoušky v arénách," uvedl mluvčí soutěže Tony Smith s tím, že je potřeba, aby na stadiony mohlo chodit alespoň 75 procent diváků z kapacity arén. "A to není nyní reálné," uvedl.

Oficiálně byla soutěž pozastavena a kluby budou jednat s představiteli příslušných úřadů o možném pozdějším startu sezony. "Hledáme možnost, jak začít hrát hokej ve Velké Británii v roce 2021. Mohli bychom začít koncem ledna nebo začátkem února a hrát do června. Nemusely by ale hrát všechny týmy. Bude to záviset na povolení vstupu diváků do arén," uvedl Smith s tím, že před restartem soutěže by kluby potřebovaly osm týdnů na přípravu.

Rozhodnutí vedení britské ligy se dotýká i českých hráčů, kteří zde působí. V minulé sezoně v soutěži hráli například Marek Trončinský, Tomáš Duba, Josef Hrabal nebo Michal Gutwald.