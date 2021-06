Parahokejisté chtějí potvrdit příslušnost ke světové špičce. Podpořil je i Pastrňák

Utkáním českého národního týmu proti Jižní Koreji odstartuje v sobotu v Ostravě v pravé poledne světový šampionát v parahokeji. Češi do něj jdou s jasným cílem. Potvrdit příslušnost ke světové špičce, promluvit do bojů o cenné kovy a zajistit si účast na paralympijských hrách v Tokiu.

„Věříme si, chceme ukázat, že stále patříme mezi nejlepší čtyři týmy světa. Podmínky na trénování jsme měli kvalitní, nicméně po roce a půl, kdy jsme nemohli sehrát žádné utkání, jsou pro nás všichni soupeři velkou neznámou. Nikdo neví, jak se kdo připravoval, takže sílu soupeřů poznáme až na ledě. Američané a Kanaďané jsou znovu velcí favorité. Další mohou překvapit. Třeba překvapíme i my," uvádí Pavel Kubeš, jehož si kabina vybrala za nového kapitána národního týmu.

„Je to velká čest i výzva být kapitánem reprezentace. Překvapilo mě, že si kluci vybrali takového starého vlka," usmívá se 38letý sportovec. Svou pozici ale bere velmi vážně. „Začal jsem chodit dřív na led. Snažím jít příkladem, mladým hráčům poradit," přiblížuje.

V loňském roce se světový turnaj nehrál. Omezené byly kvůli pandemii i možnosti přípravy. Češi trénovali v Poděbradech. „Soustředíme se na nás, chceme prodat své maximum, svůj potenciál. Uděláme maximum, abychom uspěli," uvedl trenér českých parahokejistů Jiří Bříza. Do šampionátu Češi vstoupí reprízou poslední bitvy o bronz. Před dvěma lety v Ostravě Korejcům podlehli 1:4. „Jsme na první zápas velmi dobře naladěni a moc se těšíme," věří v odplatu Bříza.

Fanoušci v Ostravě během předchozího MS v parahokeji.

parahockey.cz

Druhé utkání čeká Česko v neděli proti USA (14.30 hodin), v posledním utkání skupiny se v úterý postaví Kanadě (14.30). První dva týmy skupiny A postoupí přímo do semifinále, zbylé dva celky se ve čtvrtfinále utkají s nejlepšími dvěma celky skupiny B, v níž jsou Norové, Italové, Slováci a Rusové.

„Ten klíč je jasný. Pokud nechceme ve čtvrtfinále potkat favorita druhé skupiny Rusko, potřebujeme Korejce porazit. Chceme první utkání zvládnout a vyhrát. Čeká nás takový Superbowl na začátku, protože o soupeři nevíme nic. Všechno se uvidí po vhození puku," říká český trenér.

Šampionát před dvěma roky doprovázela fantastická divácká atmosféra vyprodané ostravské arény. Letos se do ochozů dostane kvůli koronavirovým opatřením jen čtvrtina kapacity, tedy dva a půl tisíce příznivců. „Asi to bude trochu jiné, ale už když jsme v sobotu vstoupili do haly, viděli jsme je tam. Tehdy to bylo tak silné, že se na to nedá zapomenout. Moc dobře cítíme, že vibrace budou podobné, i když kapacita bude jen čtvrtinová. Věříme, že to bude úžasné," těší se Bříza.

Podporu čeští parahokejisté vnímají velmi silně. Před dvěma lety jim přímo v hale držel pěsti kamarád trenéra Břízy a trenér českých hokejových mistrů z Třince Václav Varaďa, letos jim popřál hodně štěstí aktuálně nejlepší český hokejista David Pastrňák. „Kluci tohle vnímají velmi hodně. Je to borec z regionu, moc mu za podporu děkujeme," říká Bříza.