Rozhodla přesilovka, má jasno po prohře s Kanadou hradecký útočník Červený

„Byl to vyrovnaný zápas ve velkém tempu. Rozhodla přesilovka. Prohrávali jsme o gól, mohli jsme srovnat, ale naopak jsme inkasovali," okomentoval pro klubový web klíčový okamžik utkání hradecký útočník Rudolf Červený.

Vstup do zápasu českému mužstvu vyšel, od 13. minuty Hradec Králové vedl, ale do konce první třetiny Kanada skóre otočila. „Nevím, jestli jsme ji překvapili, ale vstoupili jsme do toho dobře, tlačili jsme se do brány, stříleli," byl spokojený s touto částí klání Červený.

Být na pozoru, soustředění na souboje a nezaspat začátek, s tímto skočili na led proti Javorovým listům hradečtí hokejisté. A také pozor na rychlé a nečekané odrazy od mantinelů, na to trenér Václav Sýkora upozorňoval. „A dostali jsme smolný gól, příště se to třeba odrazí jim," jen pokrčil rameny Červený.

Hradec nakonec nezískal žádný bod a v dalším utkání ho čeká domácí Davos, a to už ve středu od 20:15, „S Kanadou to byl kvalitní zápas, ale je tu další, na který se musíme nachystat, turnaj je pořád otevřený," je optimistou osmadvacetiletý forvard, který poděkoval také hradeckým fanouškům, kteří přijeli hráče podpořit. „Opět předvedli, že jsou úžasní."