Zabili jste zlatonosnou slepici, spílají v USA Faselovi. Fiasko na MS dvacítek už nejde skrývat

Býval to téměř zlatý důl, jenže ta doba je pryč a prohlubující se horší časy už nelze zakrývat. Organizátoři hokejového MS do dvaceti let v Buffalu i šéf IIHF René Fasel jen velmi klopotně vysvětlovali další propad v návštěvnosti šampionátu dvacítek na severoamerickém kontinentu.

Především v zápasech, v nichž nehrají zámořské týmy, je to tristní podívaná. Drtivá většina sedaček v aréně v Buffalu zůstává prázdná, chybí atmosféra a neodbytně se vkrádá otázka: Co se stalo? Co je špatně?

Probíhající šampionát má našlápnuto k tomu mít nejhorší návštěvnost ze všech MSJ pořádaných v Severní Americe od roku 2005, kdy v Grand Forks zhruba začal divácký boom kolem přehlídky nejlepších juniorů světa.

Že je v tomto ohledu v zámoří něco špatně, naznačuje i fakt, že se zde poslední tři šampionáty potýkaly s nečekaným propadem zájmu fanoušků.

Organizers have managed to kill the World Junior Championship golden goose, writes @THNKenCampbell https://t.co/Yy9hfdqFS7 pic.twitter.com/d5Vr8MTFHK — The Hockey News (@TheHockeyNews) 4. ledna 2018

Když se MSJ hrálo v roce 2011 v Buffalu, prodalo se v průměru 10 635 lístků na zápas. Nyní je to na stejném trhu (čísla jsou udávaná před semifinále, finále a duelu o bronz) jen 6453. A tohle číslo je navíc dost zkreslené historicky prvním zápasem na juniorském šampionátu pod otevřeným nebem mezi Kanadou a USA, na nějž dorazilo rekordních 44 592 fanoušků. Bez něj by průměr na utkání činil 4928 prodaných lístků.

Opravdu mělo vliv počasí?

Při odečtení zmíněného Winter Classic mají i zápasy USA a Kanady průměrnou návštěvnost jen 6790 fanoušků, kteří se v téměř dvacetitisícové aréně skoro ztratí. Oficiálním důvodem pro nižší návštěvnost, je podle organizátorů a IIHF špatné počasí komplikující na severu USA dopravu a klesající kanadský dolar.

„Pravda je ale taková, že nejhorší počasí panovalo zrovna v době, kdy se hrálo rekordně navštívené Winter Classic, kam se fanoušci museli plahočit přes městečko Ontario poté, co hromadná autonehoda uzavřela všechny hlavní dopravní tepny. Na druhou stranu byly v Key Bank Areně lány prázdných sedaček na semifinále USA - Švédsko (7524), kdy bylo venku velmi příznivé počasí," odmítá oficiální vysvětlení server The Hockey News.

Podle něj je hlavním důvodem úpadku zájmu přílišná frekvence šampionátů v jednom regionu. IIHF přidělila tři ze čtyř posledních MSJ městům, která od sebe dělí jen cca 150 kilometrů. (Montreal, Toronto, Buffalo). Hokejově zapálený region sliboval jistý zisk, jenže nic netrvá věčně.

„Dokázali (IIHF) něco, co se zdálo nemožné. Zabili slepici snášející zlatá vejce v části světa, kde jsou milióny lidí zblázněných do hokeje. A to není nijak snadná věc," dodává The Hockey News.