Útočník Zadina se dostal do All Star týmu MS dvacítek

Útočník Filip Zadina se dostal na mistrovství světa hokejistů do 20 let v Buffalu do All Star týmu, který volí akreditovaní novináři. Stal se tak prvním oceněným Čechem od roku 2012, kdy byl brankář Petr Mrázek na šampionátu v Calgary a Edmontonu rovněž zařazen mezi nejlepší šestici turnaje. Zároveň byl tehdy zvolen i nejlepším gólmanem.