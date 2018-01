Dobrý výsledek z Jyväskylä? Výhra, míní kouč Třince Varaďa

Potvrdit neporazitelnost v play off Ligy mistrů a připravit si co nejlepší výchozí pozici před domácí odvetou. To je hlavní úkol, který hráčům naordinuje před úterním semifinálovém utkání v Jyväskylä (od 18 hodin) trenér hokejistů Třince Václav Varaďa.

„Zatím nám to v play off vychází a jak já, tak kluci jsou rádi, že jsme dostali tak daleko. Máme před sebou maximálně tři utkání, nicméně zatím se dál jak na semifinále nedíváme," řekl třinecký kouč.

„Bude to rychlejší, než na co jsme zvyklí z extraligy i z předchozích kol proti týmům ze Švédska. Ale máme vymyšlený plán, jak jejich ataky a tlak do branky otupit. Dobrý výsledek je pro mě vítězství, ale s tím jdeme do každého utkání," pokračoval Varaďa, který je blízko tomu, aby hned v premiérové sezóně v pozici hlavního kouče v Třinci přivedl tým až do finále Ligy mistrů.

Odměna pro fanoušky?

To by se navíc hrálo v Třinci. Varaďa by ale možná raději volil neutrální led. „V poslední době se nám daří více venku," pousmál se. „Nicméně v Lize mistrů jsme doma úspěšní. Týmy, které tam přijely, to s námi měly těžké. Velká odměna by to byla i pro fanoušky za jejich podporu," řekl třinecký kouč.

Fandové Třince cestují s týmem po celé Evropě, přibližně sto padesát jich přiletělo společně s hráči i do Jyväskylä. „Je to úžasné. Oni tím hokejem hodně žijí. Je to i pro ně velký zážitek, na který budou dlouhá léta vzpomínat," připomněl Varaďa.

Do finského Jyväskylä nepřicestovali zranění Rákos, Petružálek a čerství marodi Hrňa s Douderou. Poprvé naopak dres Třince v Lize mistrů obléknou útočníci Roman Vlach a Rostislav Martynek, jehož si Varaďa vytáhl do prvního týmu na sklonku minulého roku. „Po zranění achilovky, které utrpěl na začátku letní přípravy, se dostal zpátky do formy a ve Frýdku-Místku bylo vidět, že je schopný hrát v extralize. Zatím nás v žádném utkání nezklamal," přiblížil Varaďa.

Po pondělním příletu do Jyväskylä zrušil původně plánovaný podvečerní trénink. „Kluci jsou po nedělním zápase v Pardubicích unavení. Těch utkání přibývá, pomalu se to blíží režimu NHL, a tak hledáme program, abychom si dokázali odpočinout a zároveň se dobře připravit," vysvětloval Varaďa.