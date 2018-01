Zlomí Tygři lídra švédské ligy? Oni jsou spokojení, ale my hladoví, burcuje Bakoš

S deseti zásahy je aktuálně nejlepším kanonýrem probíhajícího ročníku. „Aspoň někde mi to padá," ušklíbl se slovenský reprezentant, jenž v sedmatřiceti extraligových utkáních skóroval pouze osmkrát. „Těžko říct, čím to je. Nedávám ani šance, které umím proměnit. V Lize mistrů je to přesně naopak. Trefím se i ze situací, o kterých si říkám, že z nich gól nemůže padnout. Asi jsou tam jiné ledy," směje se.

Před dvěma lety vystřelil Bílým Tygrům v prodloužení šestého extraligového finále na Spartě mistrovský titul, teď s nimi prahne po dalším historickém zápisu. V domácí soutěži sice Liberečtí balancují na hraně předkola play off, v Champions League ale proklouzli mezi nejlepší čtyřku. Aby jejich sen o finále nabral reálné kontury, musejí zlomit nebezpečné Växjö.

„Jejich síla je v rychlosti. Mají spoustu šikovných hráčů, kteří dokážou v té rychlosti ještě dobře vystřelit. Hrají nahoru dolů," připomněl sedmadvacetiletý křídelník vzájemné souboje ze základní skupiny. Severočeši sehráli s Lakers vyrovnané partie, přestože v obou jim nakonec podlehli. Doma 3:4 v prodloužení a ve Vida Areně 3:6, i když ještě pět minut před koncem drželi nerozhodný stav. „Teď to ale budou jiné zápasy. Je to semifinále a může se stát cokoliv. Máme jim co oplácet. Soupeř je velmi kvalitní, ale i my jsme silní. Dokázali jsme to v těžkých zápasech proti Frölundě nebo Curychu. Máme na to, abychom Växjö zdolali," burcuje.

Växjö ve švédské lize dominuje

Neděsí ho ani forma protivníka. Borci z Växjö ve švédské lize dominují. Z 34 duelů prohráli jen devět, druhý Djurgarden za nimi zaostává o třináct bodů! „Pro nás ale tohle může být dobré. Oni jsou spokojení a my zase hladoví. Beru to pozitivně," tvrdí Bakoš, jenž k deseti gólům přidal i čtyři asistence a v tabulce produktivity ztrácí pouze dva body na první příčku, kterou zatím drží útočník Fredrik Pettersson z Curychu.

Rodák ze Spišské Nové Vsi zároveň figuruje v nominaci na nejužitečnějšího hráče Ligy mistrů tohoto ročníku. Mezi kandidáty na trofej jsou i třinecký brankář Šimon Hrubec, obránce Jyväskylä Antti Suomela, útočník Joel Persson z Växjö a zmiňovaný Pettersson.

Tygři do odpolední úvodní bitvy pod Ještědem (odveta se hraje 16. ledna ve Växjö) vyrukují bez kanadského centra Tylera Redenbacha a kanonýra Marka Kvapila. Oba přišli v rozehrané sezóně a nemohou v CHL nastoupit.