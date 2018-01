Kolaps Třince. Oceláři dostali za osm minut čtyři góly. Tím se zápas zlomil, lamentoval Hamerlík

„Ve druhé třetině to byl z naší strany kolaps. Dostali jsme dva góly v přesilovce a tam se zlomilo," líčil slovenský brankář Peter Hamerlík, jenž dostal trochu nečekaně ve Finsku přednost před obvyklou jedničkou Hrubcem. „Nebyla to snaha soupeře překvapit. Chtěli jsme tam Šimona dát, ale byl lehce zdravotně indisponovaný. Proto šel do brány Peter," vysvětloval trenér Václav Varaďa.

Hamerlíka přes čtyři inkasované góly pochválil. „Odchytal zápas parádně, my jsme mu ve druhé třetině ale vůbec nepomohli. Rozhodly přesilovky. Fauly, které jsme nakupili, jsou z kategorie...jak to říct slušně? Hodně laciných. S odstupem času to i kluky štve. Toho bychom se měli vyvarovat," popisoval Varaďa.

Slovenský gólman se ani ve druhém startu v letošním ročníku Ligy mistrů nedočkal vítězství. „Kdybych se při prvním gólu podíval zprava a ne zleva, tak mě to trefí do břicha. Ale tak to někdy chodí. Čtvrtý gól byl po teči a při druhém a třetím, které padly v přesilovce, jsem puk vůbec neviděl. Měli jsme těch vyloučených zbytečně moc, což je neduh, který nás trápí i v extralize. Pomalu v každém zápase hrajeme ve třech, a to není úplně ok," komentoval Hamerlík.

Přes porážku třinečtí sen o domácím finále nevzdávají. „Dva góly v hokeji není zase tak moc. Až na tu druhou třetinu to bylo vyrovnané utkání. O to více budeme bojovat doma," dodal gólman.

Tam se ale Třinci v posledních zápasech moc nevedlo. „V Lize mistrů jsme doma úspěšní. Týmy, které tam přijely, to s námi měly těžké. Bude to bouřlivé, fanoušci nás poženou a uděláme všechno, abychom se jim postupem odměnili za jejich podporu," řekl směrem k téměř sto padesáti třineckým fandům, kteří dorazili do ochozů LähiTapiolla Arény Varaďa.