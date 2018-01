Hrubec sní o zápase na zamrzlém jezeře. Ani bych nemusel chytat, říká gólman Třince

„Moc rád cestuji, vždy se těším a o městě, do kterého jedeme, si pokaždé něco přečtu. Osobně se mi moc líbí právě skandinávské země jako Norsko, Švédsko nebo Finsko. Jsou nádherné," svěřoval se 26letý gólman v Jyväskylä, kde třinečtí hokejisté včera odehráli úvodní semifinálový souboj Ligy mistrů proti čtvrtému týmu finské SM-liigy.

I v letadle sedává u okénka a sleduje krajinu. „Mám rád lesy, přírodu a ta je tady úžasná. Sleduju jezera, odlehlé usedlosti. Je tu všude spousta místa, nic není na sobě namačkané," vyprávěl Hrubec. „Moc rád bych si někdy zahrál hokej na zamrzlém jezeře. Ani bych nemusel chytat. Vzal bych si hokejku a rozjel se..., bavili jsme se o tom s Bohoušem Jankem. Říkal, že by chtěl vypálit golfák přes celé jezero a sledovat, kam puk dojede," uvedl reprezentační brankář.

Lásku k vodním plochám má rozený Jihočech zřejmě v krvi. I v Jyväskylä se zašel podívat na jezero, které téměř sousedí s hokejovou halou. „Může to tak být. Jako děti jsme na jihočeské rybníky chodili hrát hokej," směje se Hrubec. „Rád bych se na přírodní led vrátil. Chtěl bych si zahrát Winter Classic (utkání pod otevřeným nebem), třeba i českou verzi. A kdyby tak ještě do toho sněžilo," rozplýval se.

K vodě rád vyráží i v létě. Rybařit. „Začal jsem, když jsme měli chatu na Orlíku. Pak jsem dlouho nebyl a znovu mě k tomu přivedli spoluhráči Jirka Polanský s Kubou Petružálkem. Za Třincem je taková nádrž, kde je voda pro případ, že by se v železárnách něco stalo. Nasadili tam ale ryby a v létě jsme se tam sešli celý tým," vypráví Hrubec, který sní ještě o jednom zážitku spojeném se Skandinávií. „Můj nejmladší brácha má sedm let a když si měl vybrat sport, tak si zvolil rybolov. Moc by si přál, abychom spolu vyrazili do Norska na nějakou pánskou jízdu. Utužit vztahy," prozradila třinecká gólmanská jednička, která ale sledovala porážku s Jyväskylä jen ze střídačky.