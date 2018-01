Dvaadvacet hráčů z Evropy a tři z nižší AHL zařadil generální manažer Sean Burke se svými spolupracovníky do konečné nominace hokejistů Kanady na únorové olympijské hry v Pchjongčchangu. V týmu obhájců triumfu z Vancouveru 2010 a ze Soči 2014 je nejzkušenějším hráčem sedmatřicetiletý útočník Chris Kelly z Belleville z AHL, který má ve sbírce úspěchů také zisk Stanleyova poháru z roku 2011 s Bostonem.

Hokejisté Kanady triumfovali na MS hráčů do 20 let, se stejným cílem odjede kanadský výběr i na olympiádu do Pchjongčchangu

Nathan Denette, ČTK/AP