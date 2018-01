Švédsko má v nominaci na hry i sedmnáctiletého Dahlina

V nominaci švédských hokejistů na olympijské hry v Pchjongčchangu je i sedmnáctiletý obránce Rasmus Dahlin z Frölundy, který se podílel na zisku stříbra na nedávném mistrovství světa hráčů do 20 let v Buffalu. Kouč Rikard Grönborg zveřejnil zatím 23 z 25 jmen a je mezi nimi také jedenáct mistrů světa a brankář Jhonas Enroth, který má stříbro z minulých her v Soči, či vítěz Stanley Cupu Viktor Stalberg z Zugu.