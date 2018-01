Problém u hokejistů Slovenska. Na olympiádu nepojede asistent trenéra

"Na jedné straně je to zklamání, ale na druhé straně chápu, že klub dělá všechno proto, aby se nám vydařil závěr sezóny a šli jsme do play off z nejlepší možné pozice. Akceptuji to, jsem s tím smířený a doufám, že se ještě někdy na olympiádu dostanu," uvedl Országh pro TV Markíza.

Vedení Banské Bystrice, aktuálně nejlepšího mužstva soutěže, do národního týmu uvolnilo trojici hráčů, které hlavní kouč slovenských hokejistů Craig Ramsay nominoval. Bez hlavního trenéra ale v průběhu olympiády být nechce.

"Chtěli jsme situaci vyřešit, ale náš záměr se nám nepodařilo zrealizovat, proto jsme trenéra Országha neuvolnili. Nahradit ho bylo pro nás krajním řešením," uvedl ředitel klubu Michal Longauer s tím, že i absence útočníků Miloše Bubely, Patrika Lampera a Tomáše Surového bude pro klub problémem.

V nominaci Slovenska na OH je deset hráčů z domácí ligy. Bez svých opor se budou muset obejít i Trenčín, Košice, Nitra a Liptovský Mikuláš.