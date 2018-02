Plzeň porazila na All Saints Cup Mnichov a skončila třetí

Včera

Turnaj čtyř zemí hokejistů do 16 let v Přerově: ČR - Rusko 0:1 (0:0, 0:1, 0:0). Branka: 27. Kusnudinov. Finsko - Švédsko 1:7 (0:3, 0:3, 1:1). Konečné pořadí: 1. Rusko 3 zápasy/9 bodů (skóre 6:0), 2. ČR 3/5 (8:7), 3. Švédsko 3/4 (10:8), 4. Finsko 3/0 (4:13). Turnaj pěti zemí do 17 let v Keravě (Finsko): Finsko - USA 1:3 (0:0, 1:1, 0:2), Švédsko - Rusko 1:5 (0:1, 0:2, 1:2).