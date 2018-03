Čeští sledge hokejisté skončili na paralympijských hrách šestí

Seveřané vstřelili první gól už po 44 sekundách hry a ve čtvrté minutě přidali druhý. V závěru první třetiny se u norské branky prosadil důrazný Zdeněk Krupička, ale v druhé části zápasu vrátil Norsku dvougólový náskok Rolf Einer Pedersen.

Bohužel, v posledním utkání na turnaji prohráváme s Norskem a nakonec bereme konečné 6. místo. Kluci, díky! 🙌

🇳🇴🆚🇨🇿 #czechparalympicteam #ParaIceHockey #Paralympics pic.twitter.com/rm19bhDhNH — Paralympijský tým ČR (@paralympicCZ) 16. března 2018

V poslední třetině využil přesilovku Pavel Kubeš, jenže ani tentokrát Češi vyrovnat nedokázali. Páté místo Norům pojistil Audun Bakke, který během necelých dvou minut završil hattrick.

Čeští reprezentanti odjížděli do Koreje s myšlenkami na boj o medaile, po porážkách s domácím výběrem a s týmem USA však naději na postup do semifinále ztratili. Do utkání o páté místo se následně dostali po výhrách nad Japonskem a Švédskem.

Ve finále hokejového turnaje se v neděli utkají Američané s Kanaďany, o bronz budou v sobotu hrát týmy Koreje a Itálie. Sedmé skončilo Švédsko.

Posledním vystoupením českých sportovců na paralympiádě budou sobotní závody lyžařů ve slalomu.