Kam se hrabou hvězdy NHL či KHL! Ocelář ze čtvrté lajny je předčil

Při výběru se dvaadvacetiletý třinecký útočník ocitl mezi zajímavými jmény. Mezi adepty na titul hráče týdne se ocitli borci z nižších zámořských soutěží, mládežníci, ale i esa. Je to prostě anketa pro celý hokejový svět.

Kandidátem na ocenění tak byla i brankářská hvězda Jokeritu Karri Rämö. Ten se postaral o mimořádnost v podobě 81 zákroků v nejdelším utkání KHL, v němž finský celek vyhrál 2:1 nad CSKA po 142 minutách a devíti sekundách.

Connor McDavid s Edmontonem už nemůže pomýšlet na boje o Stanley Cup, ale individuální kvality mu rozhodně upřít nelze. Do ankety byl vybrán poté, co ve čtyřech zápasech připsal deset bodů, z toho pět za góly. V dresu týmu, kterému se příliš nevede, to byl úctyhodný počin, ale na Ciencialu to nestačilo.

V jeho prospěch hovořil zjevně i fakt, že se mu ojedinělý kousek zdařil coby hráči čtvrté lajny. V jednom zápase play off si připsal tolik asistencí, kolik jich má na kontě za celou základní fázi extraligy.

Dvaadvacetiletý útočník věnoval vydařený kousek otci, bývalému hokejistovi a trenérovi, který zemřel před pěti lety ve věku 46 let.