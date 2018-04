Už je na cestě do Sparty? Trenér Krupp ukončil spolupráci s Eisbärenem

Krupp se rozhodl neprodloužit končící smlouvu a berlínský celek o tom dnes informoval na svém webu. „Děkujeme mu za všechno, co pro nás za tři a půl roku udělal. Během naší spolupráce jsme dokázali vrátit Eisbären na vrchol německé ligy," prohlásil ředitel klubu Peter John Lee.

Nyní by mohl Krupp zamířit do Sparty, která v pátek potvrdila, že má o německého kouče zájem a je v kontaktu s jeho zástupci. Ambiciózní pražský klub hledá náhradu za Františka Výborného, který skončil poté, co Sparta vypadla v předkole play off s Libercem.

Krupp v minulosti vedl Kolín nad Rýnem nebo německou reprezentaci, se kterou na domácím mistrovství světa v roce 2010 postoupil do semifinále. Jako hráč nastupoval v NHL za Buffalo, New York Islanders, Detroit, Atlantu, Québec a Colorado, kterému v roce 1996 pomohl k zisku Stanleyova poháru.