Finové otočili severské derby a vyhráli Švédské hry

Hokejisté Finska porazili v závěrečném utkání Švédských her domácí tým 3:1 a posedmé v historii turnaj vyhráli. Severské derby, které bylo přímým soubojem o prvenství v turnaji, přitom měli lépe rozehrané Švédové, ale Finsko zápas třemi trefami v závěrečné třetině otočilo. Švédské hry ovládlo potřetí za poslední čtyři ročníky.

Již ve třetí minutě dostal kotouč do švédské branky tečující Palola, jenže sudí při konzultaci s kolegou u videa zjistili, že holí hrál až příliš vysoko a gól neuznali. Ve 12. minutě pomohla po Vaakanainenově nahození domácímu brankáři Andersi Nilssonovi horní tyč.

Před polovinou základní doby prokázal ofenzivní schopnosti švédský zadák Ekman-Larsson, jenž přesnou střelou zápěstím z kruhu zužitkoval početní výhodu a poslal Tre kronor do vedení. Jenže právě hvězdný bek poslal těsně před přestávkou Švédy pouze do tří, a to na 73 vteřin.

Finové měli navíc spoustu času na poradu. Dvojnásobnou početní výhodu sice ve vyrovnání nepřetavili, ale standardní přesilovku už ano. Mezi kruhy pohotově tečující Jormakka vyrovnal. Přesně za dvě minuty dovršil obrat Savinainen. V 57. minutě sice neuspěl ze sóla Pesonen, jenže power play Švédů přece jen přinesla pojistku z Ahovy hole.

Svěřenci kouče Lauriho Marjamäkiho tak ještě zvýraznili i celkové vítězství v seriálu Euro Hockey Tour, které měli jisté už před utkáním. Výhrou dopomohli k druhé příčce Česku, jež nasbíralo o sedm bodů méně. Třetí skončilo o další bod zpět Rusko a poslední Švédsko, mužstvo úřadujících mistrů světa.