Dril v luxusu. Továrna na sny, kterou prochází i české naděje

Výchova hokejových talentů v Čechách vázne. Malá konkurence. Uzavřená juniorská soutěž. Tabulkové ceny hráčů. To jsou problémy, o kterých se už řadu let mluví. V Rakousku na to mají recept. Mladých hráčů tam sice mají nedostatek, zhruba tři tisíce, ale o to víc dbají na jejich rozvoj. O talenty se tady starají v akademii, která nemá obdoby. Ve fotbalové a hokejové akademii Red Bull Salcburk. My vám teď ukážeme, jak to v ní vypadá a co všechno mají hráči k dispozici. Podívejte se na naše video.