Rusové narušují hokejové plány Čechů. Hodlají vytasit silný trumf

Domácí světový šampionát před třemi lety se nesmazatelně zapsal do hokejové historie poté, co se stal tím nejnavštěvovanějším v dějinách. Proto česká hokejová generalita okamžitě začala přemýšlet, kdy by se v tuzemsku mohlo mistrovství světa konat znovu. I sám prezident svazu Tomáš Král ještě letos přiznával, že Česko chce zabojovat o pořádání turnaje v roce 2023. Až dosud žádného protikandidáta nemělo, to se ale nyní mění. Zuby si totiž brousí Rusové a hodlají při tom vytasit velký trumf.