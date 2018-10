Osobnost se vrací do reprezentace, připraven je i stěžejní obránce extraligy

Jeden návrat potvrzen, druhý visí ve vzduchu. Trenér Miloš Říha povolal do reprezentace na hokejový turnaj Karjala mistra světa z roku 2010 Jiřího Novotného. Letos ukončil misi u národního týmu Ondřej Němec, ale kouč v úterý potvrdil, že spolu mluvili a počítá s ním. „Novotný je osobnost, která by nám vše spojila a Němec je stále v extralize stěžejním obráncem, vyzkoušíme si ho na dalším turnaji,“ řekl Říha.

Novotný naposledy reprezentoval na světovém šampionátu v Praze roku 2015, co vás vedlo k jeho povolání?

Hledali jsme osobnost, která by nám vše spojila, a to jak kabinu, led, vystupování. A tohle Jirka splňuje. Bavili jsme se s ním, sledovali jsme ho, jestli to zvládne po peripetiích, které měl, ale je v dobrý kondici, těší se a neustále volal, jak to vypadá. (Novotný prodělal mononukleózu a na začátku roku byl na operaci s kolenem).

Bude na Karjale kapitánem?

Počítáme s tím, ale chceme, aby se k tomu ještě mužstvo vyjádřilo.

Český obránce Ondřej Němec oslavuje gól v národním dresu. Přijde další?

Vlastimil Vacek

Únor 2018 a Němcův konec "Nechtěl jsem to nikde vytrubovat, ale je pravda, že v nároďáku pokračovat nebudu. Rozhodl jsem se už před olympiádou. Na další akce by měli jezdit mladší kluci," řekl Němec pro hokej.cz.

Další velké jméno, které se může objevit, je obránce Němec, který v únoru ale ukončil reprezentační kariéru. Z jakého důvodu o něm uvažujete?

On do reprezentace patří, v extralize je stále stěžejním obráncem. Teď pět zápasů nehrál, ale máme dohodu, že na první turnaj nepojede, vyzkoušíme ho na druhém.

Máte za sebou první nominaci, musel jste někoho škrtnout ze seznamu?

Pozitivum vidím v tom, že všichni hráči mají chuť, nikdo neodřekl, žádná odeslaná pozvánka nám nepřišla zpátky.