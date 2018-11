Už je to realita a ten pocit je krásný, přiznal Říha a byl moc rád, že ho přepadla nervozita

Co se ve vás odehrávalo, než jste poprvé vstoupil do šatny národního týmu?

Já už se na to strašně těšil. Teď už je to realita a ten pocit je strašně krásný. Ale rovněž cítím naprostou zodpovědnost udělat to tak, aby všechno klapalo. Aby kabina žila a vybírali jsme pozitivní hráče. Neříkám, že všechny soupeře porazíme, ale chci cítit vítěznou náladu. Aby byla už na prvním tréninku.

Přepadla vás navzdory mnoha zkušenostem, které už máte, nervozita?

Samozřejmě, to k tomu patří. Je dobře, že jsem nervózní, a ne úplně klidný.

Na pondělním tréninku vám chybělo hned deset hráčů - sedm z KHL, kteří dnes ještě hrají ve svých klubech, Komeťáci Jan Štencel s Radimem Zohronou, kteří v úterý absolvují Ligu mistrů, a dodatečně povolaný Tomáš Vincour z Hradce, jenž se k mužstvu připojí v úterý. Je komplikace, že tři dny před prvním zápasem se Švédy nemáte kádr pohromadě?

Ale vůbec ne. Spíš mě mrzí, že se kvůli zranění omluvil Jirka Novotný, chtěli jsme ho vyzkoušet. I jeho to strašně mrzí, byl z toho nešťastný. Těšil se, my na něj taky, ale nedá se nic dělat. Vyzkoušíme ho jindy. Času máme dost.

O Novotném jste mluvil jako o osobnosti v týmu, uvažoval jste o něm i jako kapitánovi. Kdo by mohl nosit céčko místo něj?

To chci pocítit mezi klukama na tréninku. Jsou tu zkušení hráči jako Nakládal nebo Kolář, ale uvidíme, jak se budou chovat na ledě. To se dá vycítit za tu chvilku. Navíc ty starší kluky znám, zrovna Nakládala s Kolářem jsem trénoval, takže vím, jací jsou. Nechci céčko dávat direktivně.

Mrzí vás, že se nakonec omluvil i Martin Zaťovič, jehož jste donominoval za Novotného?

Zklamalo nás to, ale to se stává. Je nahraditelný.

Vaší premiérou na střídačce bude čtvrteční zápas v pražských Holešovicích proti Švédsku, a Český hokej si v něm své 110. výročí organizovaného hokeje. O to víc byste si přál výhru?

Hlavně proto jsme nominovali takové hráče. Jedny z nejsilnějších z Evropy, i když mi tam chybí tři hráči z extraligy. Doufám, že pobavíme lidi a ti uvidí, že kluci z mají zájem reprezentovat.

Bral jsem to z vašeho pohledu, že všichni čekají, jak se předvedete...

To je těžké. Ani jeden trenér to nedokáže až tak ovlivnit. Jsou tam hráči, kteří to musí odehrát na ledě. Prostoru na přípravu je málo. Ještě v úterý nám budou kluci přijíždět. Ono se to až takovým způsobem neovlivní. Trenér nároďáku je spíš takový skladatel mužstva. Takový manažer, který si vybere správné hráče a oni si to musí řídit sami.

Co hlavně nesmí ve hře vašeho týmu chybět?

Trojka Švédsko, Finsko, Rusko je špička nejen Evropy, ale na celém světě - co se týče bruslení, techniky i taktiky. Bude to nesmírně těžké a sám jsem zvědavý, jak se naši hráči budou prosazovat. Ve svých klubech ale hrají první druhou pětku, takže v konkurenci by měli obstát. Když se dáme dohromady jako tým a budeme chtít, můžeme porazit každého.

Už dříve jste řekl, že pro Karjalu počítáte s Jakubem Kovářem jako brankářskou jedničkou. Mohl by odchytat všechny tři zápasy?

Po domluvě se Zdeňkem Orctem (trenérem brankářů) počítám, že Kuba by měl chytat proti Švédům, na kterých naposledy vyhořel (Kovář naposledy chytal za reprezentaci v únoru 2017 na Švédských hrách proti výběru Tří korunek a po první třetině, v níž třikrát inkasoval, byl střídán) a v sobotu proti Finům. Uvidíme, jak ty zápasy zvládne, jestli je opravdu jeho forma z Jekatěrinburgu tak obrovská.

Čísla má skvělé a je v popředí gólmanských statistik v KHL...

Taky záleží, jak pracuje tým před ním. Ale je pravda, že výkony týmu na brankáři hodně stojí.

Jakub Kovář říkal, že vás až dosud vždycky vnímal jako soupeře, který stál na střídačce protivníka...

To je pravda, ale všichni kluci mě znají. I tím způsobem, že jsem je vždy dokázal trochu popíchnout a vyprovokovat, abych je trošku narušil. Vždycky se na mě dívali jako na soupeře, než na kouče, který by je jednou mohli trénovat. Ale všichni se hodně brzy poznáme. Teď už je beru za své hráče.

Ve vašem výběru máte hned pět hráčů (Krejčíka, Tomáška, Hynka Zohornu, Horáka a Kousala), kteří působí ve skandinávských klubech a hrají v nich prim. Očekáváte, že budou i tahouny reprezentace?

Čekám, že to předvedou i tady. Naučili se skandinávský styl hokeje, prosazují se tam, což je obdivuhodné. Jsou ve svých klubech klíčovými hráči. Věřím, že by mohli být i tady tahouny.

Ale jako tahouny bereme všechny hráče. Na letošní mistrovství přijeli Pastrňák s Krejčím a to bylo málo. Ostatní se koukali, jak to tihle dva odehrají. A oni toho měli hned po prvním zápase plné zuby a v závěru jim došla šťáva. My to chceme postavit na více hráčích.