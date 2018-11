HOKEJ ON-LINE: Finové vstřelili gól jako první. Češi marně dobývají branku Suomi

Česká hokejová reprezentace po čtvrteční porážce v Praze se Švédy 2:3 hraje v sobotu v Helsinkách další duel turnaje Karjala. Do svého druhého zápasu povede trenér Miloš Říha národní mužstvo proti Finsku. Přímý přenos vysílá ČT 2, duel můžete sledovat i v podrobné on-line reportáži na Sport.cz.

Říha musel z výběru vyřadit po čtvrtečním utkání dvě jména. Mimo hru jsou pro zranění brankář Jakub Kovář a obránce Vojtěch Mozík.

👥 | Takto vypadá dnešní sestava #narodnitym, do branky naskočí Patrik Bartošák! Začínáme už za chvíli, držte nám palce u ČT2 🙌🦁#FINvCZE 🇫🇮🆚🇨🇿 pic.twitter.com/JRdCvQY0IC — Hokejový nároďák (@narodnitym) 10. listopadu 2018

Do branky by se v Helsinkách postaví Patrik Bartošák, do hry se také dostanou i Jan Štencel s Radovanem Pavlíkem, kteří zažíjí reprezentační debut.

Závěrečným kláním na turnaji bude pro český výběr nedělní duel s Rusy, který má v plánu první buly ve 12:30 SEČ.