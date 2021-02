Čekala se jasná dominance Kanady a USA, zámořské reprezentace totiž mohly konečně do olympijského turnaje na hrách v japonském Naganu povolat své největší hvězdy z NHL. Klasický příběh o cestě outsidera na úplný vrchol měl však v tomto případě jiného hlavního hrdinu - českou hokejovou reprezentaci, která na turnaji století 22. února 1998 slavně přepsala dějiny.

Jak jsme se mohli již mnohokrát přesvědčit, hokej má v Česku až magickou sílu tmelit společnost. Ta právě na konci devadesátých let marně hledala zdroje pozitivní energie a po zpackaném Světovém poháru v roce 1996, kdy čerství mistři světa ostudně prohráli s Německem 1:7, se zdálo, že olympiáda v Naganu zrovna studnou elixíru radosti nebude.

V Japonsku však český mančaft vedl Ivan Hlinka.

Charizmatický kouč si nikdy nepotrpěl na přehnanou teoretickou přípravu, měl však čich na správnou týmovou chemii a hráči ho nesmírně respektovali. Své trenérské oko potvrdil i během skládání týmu na zimní olympiádu, kde se poprvé měly představit také hvězdy ze zámořské NHL.

Soupiska českého týmu

Ivan Hlinka při nominaci vsadil na mix hokejistů z NHL a Evropy, hráči tuzemské hokejové soutěže obsadili dokonce osm míst. Z šesti nejlepších týmů turnaje měli Češi jednozančně nejmenší zastoupení hráčů z NHL, a i proto se jim nedostávala vůbec žádná pozornost.

Ostatně až komické jsou příběhy z prvního setkání mužstva, kdy hráči z NHL často ani neznali jména svých reprezentačních kolegů a poprvé se seznámili právě až na samotném turnaji.

Soupiska české hokejové reprezentace na OH v Naganu Brankáři Dominik Hašek (Buffalo Sabres), Milan Hnilička (HC Sparta Praha), Roman Čechmánek (HC Vsetín) Obránci František Kučera (HC Sparta Praha), Libor Procházka (AIK Stockholm), Jaroslav Špaček (Färjestads BK), Petr Svoboda (Philadelphia Flyers), Richard Šmehlík (Buffalo Sabres), Roman Hamrlík (Edmonton Oilers), Jiří Šlégr (Pittsburgh Penguins) Útočníci Pavel Patera (AIK Stockholm), Robert Lang (Pittsburgh Penguins), Jan Čaloun (IFK Helsinky), Martin Procházka (Toronto Maple Leafs), Robert Reichel (New York Islanders), David Moravec (HC Vítkovice), Milan Hejduk (HC Pardubice), Martin Ručinský (Montreal Canadiens), Martin Straka (Pittsburgh Penguins), Jiří Dopita (HC Vsetín), Josef Beránek (HC Vsetín), Jaromír Jágr (Pittsburgh Penguins), Vladimír Růžička (C) (HC Slavia Praha) Trenéři Ivan Hlinka - Slavomír Lener, Vladimír Martinec Realizační tým Stanislav Neveselý (manažer týmu), František Černík (manažer výpravy), Zdeněk Ziegelbauer (lékař), Václav Šašek a Pavel Křížek (maséři), Jaroslav Maule (kustod)

Možná i proto byly výkony v základní skupině příjemným překvapením - česká reprezentace na úvod porazila nepříjemné Finsko jasně 3:0, poté si připsala povinnou výhru nad Kazachstánem poměrem 8:2.

Poslední zápas skupinové fáze byl proti Rusku a po těsné prohře 1:2 čekal na Hlinkův výběr nepříjemný scénář - čtvrtfinálová bitva s USA a v případě postupu boj s Kanadou. Český výběr tak čekaly dva papírově nejlepší týmy turnaje.

Česko - USA

Zámořská média se na semifinálový zápas dvou severoamerických favoritů náramně těšila a první třetina českého zápasu s USA rozhodně nenabízela žádné indicie jiného semifinálového složení. Američané jasně dominovali a nebýt Dominika Haška, český výběr by nešel do šaten pouze s jednobrankovou ztrátou.

Dnes se o přestávkovém proslovu kapitána Vladímíra Růžičky tradují málem legendy. On sám již několikrát uvedl, že to vlastně nic speciálního nebylo.

Ať už Růžička řekl cokoli, do zbytku zápasu nastoupil jiný tým. Karta se začala jasně obracet a velkou zásluhu na tom měl hvězdný Jaromír Jágr, pro něhož to byl zlomový zápas na turnaji. Hráč Pittsburghu začal nastupovat ve dvou lajnách a nejprve z jeho akce vyrovnal právě kapitán Růžička, poté misky vah na českou stranu přehoupl samotný Jágr.

Američané konečnou prohru 1:4 skousávali vělmi těžce - dokonce zničili hotelové pokoje a nadělali škodu za tři tisíce dolarů.

Čtvrtfinále | 18. února 1998 Česká republika - USA 4:1 (0:1, 3:0, 1:0) Branky: 29. Vladimír Růžička, 30. Jaromír Jágr, 37. Martin Ručinský, 60. Jiří Dopita - 17. Mike Modano, Rozhodčí: McCreary (Kan.) - Poljakov (Rus.), Scapinello (Kan.), Vyloučení: 3:4 (0:0), Diváci: 9 822

Česko - Kanada

Je až s podivem, že zápas, kde hrálo takové množství ofenzivních hvězd, čekal na první branku až do padesáté minuty. Do té doby totiž zápasu dominovali gólmani Dominik Hašek a Patrick Roy.

Češi do zápasu nastoupili bez přehnaného respektu a kanadský mančaft, který do Nagana přijel napodobit vítězné tažení amerického basketbalového Dream teamu na olympiádě v Barceloně, rozhodně v utkání nebyl lepším týmem. Alespoň do padesáté minuty ne.

To se poprvé v zápase rozvlnila síť, kterou svou životní ranou málem protrhl obránce Jiří Šlégr. Od té doby se Češi jen bránili a sotva vyjeli ze svého obranného pásma. Obrovský tlak Kanaďanů nakonec vyústil ve šťastnou vyrovnávací branku a když už další gól do konce zápasu ani prodloužení nepadl, šlo utkání do nevyzpytatelných nájezdů.

Tam si na brankářích nebo brankových konstrukcích vylámali zuby všichni kromě Roberta Reichela. Ten jel z českého týmu jako první a nekompromisní střelou k pravé tyči nedal brankáři Kanady žádnou šanci.

Hráči na lavičce sledovali posun do finále chyceni za ramena a zdálo se, že na nich nesli naděje všech, kdo jim doma drželi palce.

Semifinále | 20. února 1998 Česká republika - Kanada 2:1 SN (0:0, 0:0, 1:1 - 0:0) Branky: 50. Jiří Šlégr, rozhodující nájezd Robert Reichel - 59. Trevor Linden Rozhodčí: McCreary (Kan.) - Collins (USA), Rautavuori (Fin.) Vyloučení: 2:1 (0:0), Diváci: 9 854

Česko - Rusko

Nečekaným hrdinou finále "turnaje století" se stal zkušený Petr Svoboda. Bezbrankový stav rozhodujícího zápasu trval osmačtyřicet minut, prosadit se nedokázal ani nejlepší střelec celého turnaje Pavel Bure. Všechny hvězdné útočníky tak jedinou trefou zápasu zastínil právě obránce Philadelphie, který v čase 48:08 propálil vše, co mu stálo v cestě.

Do konce zápasu zbývalo dvanáct minut, poté mohla naplno vypuknout česká radost. Ivan Hlinka plakal a Dominik Hašek skákal radostí, z čehož si obránce Richard Šmehlík odnesl drsný šrám na obličeji - Češi otevřeli zlatou bránu olympijského turnaje.

Finále | 22. února 1998 Česká republika - Rusko 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) Branky: 49. Petr Svoboda (Patera, Procházka), Rozhodčí: McCreary (Kan.) - Scapinello (Kan.), Rönnmark (Švé.), Vyloučení: 4:2 (0:0), Diváci: 10 010

Finále v Naganu sledovaly v Česku statisíce lidí, kteří v neděli 22. února brzy ráno plnili náměstí, hospody, ale i výjimečně otevřené školní učebny. Lidé slavili v ulicích, hráči zase v letadle - to bylo koneckonců vidět i na legendární tiskové konferenci v Praze.

Největší hokejový triumf v české historii udělal z hráčů nesmrtelné hrdiny a z mnoha fanoušků hrdé vlastence a hlavně - hrdé Čechy. Za to jim ostatně vděčně poděkoval i tehdejší prezident Václav Havel.