Zohornu rozpumpoval porod. Užívá si otcovskou roli, přesto po dotazu doma nad reprezentaci neváhal

Zvažoval jste, jestli ve vaší rodinné situaci přijet na kemp národního týmu?

Žádné velké váhání nakonec ani nebylo, i když jsem o tom předtím dost přemýšlel. Když se manželka vrátila z porodnice, ještě jsem se jí na to znovu ptal, ale ona je báječná. Sama řekla, ať jedu. S miminkem to zvládá perfektně, nominaci na šampionát by mi moc přála. Navíc tento týden vychází kemp tak, že ve čtvrtek odpoledne už zase budu s nimi doma. Jsem teď plný elánu, porod člověka tak nějak rozpumpuje.

Zacloumalo s vámi hodně narození prvního potomka?

Věděli jsme předem, že to bude kluk a měli všechno nachystalo, i tak byl noční porod neskutečně silným zážitkem. Moc jsem si osobní přítomnost u porodu užil, snažil jsem být ženě oporou a když to mrně vylezlo ven po těch několika hodinách, vyhrkly mi slzy radosti. Navíc 25. březen jako den jeho narození bude zapsán v rodinné kronice výrazným písmem, protože mladší brácha měl i premiéru v NHL.

Dal při ní navíc hned i gól, viděl jste ho naživo?

Asi jako jediný z rodiny ne. Když jsem přijel z porodnice, už se hrála třetí třetina, ale pustil jsem si to zpětně. Rodiče, strejdové a všichni posílali hned video. Nejlépe na tom tu hektickou noc byli naši, protože dostávali průběžně zprávy, jak si Radim vede na ledě a my se ženou na sále. Ani nevěděli, z čeho se radovat dřív.

O měsíc dřív se vaši rodiče dočkali vnoučete i od nejstaršího syna Tomáše, s nímž jste hrál v Chabarovsku v jednom útoku. Plánovali jste s bratrem otcovství na stejný čas?

To rozhodně ne...Je to jen shoda náhod, že to takhle vyšlo. Brácha kvůli únorovému porodu odjel předčasně z Ruska a tady pak hrál za Pardubice, já to měl termínově přece jen snadnější. Vrátil jsem se po sezoně domů 4. března. Už jsme ale stihli společnou oslavu při rodinné sešlosti.

Oba teď máte čerstvě narozené syny, budete z nich chtít mít také hokejisty?

To je těžká otázka, uvidíme, jak to vyplyne. Za sebe říkám, že synka do ničeho nutit nebudu. Sám si vybere. Nás táta taky do ničeho netlačil a stejně to osud zamotal tak, že hrajeme všichni tři hokej. Tehdy byla jiná doba, ale u našich dětí to bude určitě podobné. Něco si určitě najedou, když to bude kolem sportu, budu jedině rád.