Je na čase ukázat sílu na největší akci, burcuje Škarek před startem MS. V Americe bifluje i matiku

Je mu teprve osmnáct, přesto v reprezentačním výběru do dvaceti let není žádným zelenáčem. Velký talent české brankářské školy Jakub Škarek si před rokem vyzkoušel atmosféru juniorského MS a na blížícím se šampionátu v Buffalu bude patřit k důležitým součástem mužstva, které sní o cenném kovu.

Věříte, že ukončíte medailový půst, který trvá už od roku 2005?

Věděl jsem, že na ni čekáme dlouho, ale netušil, že dokonce třináct let (šampionát končí 5. ledna). Chceme sérii zlomit. Prvním cílem je postup do čtvrtfinále, pak se uvidí, co dál.

Jakou má letošní výběr sílu?

Trenér Pešán vzal na šampionát to nejlepší, co mohl. Tým je velmi dobrý nejen na ledě, ale i mimo něj. Partu máme výbornou, tohle bude naše hlavní zbraň.

Je mužstvo silnější než loni?

Těžko soudit a odhadovat podle jmen. V sezóně jsme ale odehráli kvalitní zápasy s dobrými výsledky na turnajích ve Finsku a Rusku. Teď je na čase ukázat sílu i na největší akci.

Start do turnaje ale nebude pro vás vůbec snadný. Nejprve se utkáte se silnými Rusy a poté Švédy...

Oba týmy jsou výborné, pro nás je ale vzpruha, že jsme s nimi v sezóně sehráli vyrovnané zápasy a dokázali je i porážet. Ověřili jsme si, že můžeme hrát s každým. Když bychom je obrali o nějaké body, zvedne se nám sebevědomí do dalších utkání.

Úvodní bitva s Ruskem se blíží, jaká je největší síla sborné?

Hráče moc neznám, ale Rusové vždycky měli výborné individuality. Jsou to výborní bruslaři, kteří si dobře rozumí s pukem. Celkově jsou hodně vyspělí. Nechci ale žádný tým vyzdvihávat, lehký soupeř ve skupině není.

Považujete za velkou výhodu, že jste chytal už na minulém šampionátu v Montrealu?

Určitě. Vím, co od toho čekat, jaké budou mít zápasy tempo. Nebudu už vyjukaný jako loni. Navíc v Buffalu se bude hrát taky na menším kluzišti stejně jako v Montrealu.

V čem je pro brankáře největší rozdíl chytat na užším hřišti?

Na všechno je méně času. Střel je víc, zvykám si na jiné úhly, abych stál přesně proti puku. Problém je také při rozehrávkách za bránou.

Přípravné zápasy před MS se vám výsledkově nevydařily. S Kanadou jste prohráli vysoko 0:9, v generálce s Finskem 2:4. Jak hodnotíte zámořské testy?

Kanada byla lepší a vyhrála zaslouženě. Bylo nám nastaveno zrcadlo a každý z našeho týmu viděl obraz, který vidět nechtěl. S Finy se naše hra zlepšila, bohužel jsme moc nestříleli, patnáct střel na bránu není mnoho. Ale celkový projev hry byl už lepší.

Blíží se Štědrý večer, jak ho oslavíte?

Nevím, jaký program nám trenéři připraví. Asi nakoupíme nějaké drobné dárky a pak z klobouku vylosujeme jména kluků, kteří je dostanou. Možná dojde i na karaoke. Důležité hlavně bude, abychom večer strávili spolu, užili si ho a utužili ještě víc partu.

Není vám líto, že Vánoce nestrávíte v Jihlavě s rodinou?

Určitě mě to mrzí, jenže tohle je bohužel součást hokejového života. Já s nimi už Vánoce oslavil, dali jsme si dárky. Oni si teď udělají pravou vánoční atmosféru beze mě. S nejbližšími jsem neustále v kontaktu, teď se ale soustředím hlavně na hokej. Tahle akce je jednou za rok a jsem rád, že můžu být součástí týmu.

Do Ameriky jste vyrazili s dvoutýdenním předstihem. Co jste si s sebou do zámoří vzal, abyste si ukrátil čas čekáním na začátek turnaje?

Mobil a sluchátka. Myslím, že dojde i na playstation, který si rád zahraju. A taky mám s sebou sešit matiky, abych ji úplně nezapomněl.

Třetím rokem navštěvujete gymnázium v Jihlavě. Jakou komplikací je MS z hlediska studia?

Doteď jsem zvládal písemky současně se spolužáky. Před odjezdem jsem si udělal nějaké zkoušky, abych toho měl po návratu co nejméně. Bude to náročné, ale dá se to zvládnout.

Co vám před odletem na šampionát říkali ve škole?

Přáli mi hodně štěstí a aby se nám na mistrovství dařilo. Ve škole jsou výborní lidé, ať už učitelé nebo spolužáci. Všem moc děkuju, bez nich bych to nezvládal.