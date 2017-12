HOKEJ ON-LINE: Češi deptají Rusy! Mladíci dali sborné pátý gól

V hale Buffala Sabres začíná mistrovství světa hokejistů do 20 let, na kterém se bude český tým snažit ukončit letité čekání na medaili. Prvním soupeřem českého výběru je Rusko. Utkání začal v 18 hodin. Přímý přenos vysílá ČT Sport, podrobnou reportáž sledujte na Sport.cz.

Trenér české reprezentace do 20 let Filip Pešán.

Naposledy se juniorští reprezentanti mezi nejlepší trojici probojovali v roce 2005 v Grand Forks. Od té doby ale nikdy nepostoupili ani do semifinále, šestkrát za sebou prohráli ve čtvrtfinále.

Mezi hlavní medailové aspiranty však Češi v USA patřit nebudou. Zlaté medaile obhajují domácí Američané a za jejich největší konkurenty jsou považováni Kanaďané, ale i Švédsko nebo Rusko. Právě s Ruskem čeští junioři od 18:00 turnaj zahájí.

"To, že hrajeme s jedním z favoritů hned na začátku, může být výhoda. Samozřejmě, že by se mi líbilo, kdybychom Rusko zaskočili," řekl trenér Filip Pešán. Jeho svěřenci se po sborné utkají se Švédskem, Běloruskem a Švýcarskem, do čtvrtfinále postoupí čtyři z pěti týmů.