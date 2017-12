Borci z NHL, nejmenší i nejstarší hráč turnaje. Češi vstupují do MS dvacítek

Úterním zápasem Čechů s Rusy startuje v Buffalu v 18:00 našeho času hokejové mistrovství světa hráčů do 20 let. Soupiska českého výběru ještě bude zúžena o dvě jména, zatím se však může pochlubit například nejmenším i nejstarším hráčem turnaje, jak uvádí web EliteProspects.com. Plzeňský útočník Petr Kodýtek měří pouhých 168 centimetrů. Litvínovský zadák Lukáš Doudera pak bude jedním ze dvou hokejistů, kteří během šampionátu stihnou oslavit 20. narozeniny. Mezi tahouny by měli patřit Martin Nečas s Filipem Chytilem, kteří už nakoukli do NHL.