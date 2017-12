Češi si zadělali na nepříjemné drama. Bělorusy ale nakonec udolali

Velký obrat a pak nervy až do konce. Čeští hokejisté ale na MS do dvaceti let nakonec udolali nováčka z Běloruska 6:5 a zajistili si postup do čtvrtfinále. Češi na začátku druhé třetiny prohrávali 0:2, pak sice pěti góly zápas zcela otočili, jenže po dvou inkasovaných brankách z přesilovky si ještě hodně zkomplikovali situaci. Bělorusové míří do baráže, Češi budou v neděli hrát se Švýcarskem o výhodnější pozici do boje o semifinále.