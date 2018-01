Osm snů o medaili. Češi se postaví na MS Finům

Boj o nejlepší hokejovou čtyřku. Polovina týmů bude zklamaná, druhá bude stále v Buffalu věřit v medaili z mistrovství světa hráčů do dvaceti let. O postup hrají také Češi, ti v úterý od 18 hodin změří síly ve čtvrtfinále s Finy. Kanada se utká se Švýcarskem, Švédsko se Slovenskem a USA nastoupí proti Rusku.

Hráči pod trenérem Filipem Pešánem mohou být s výsledky a předváděnou hrou zatím na šampionátu spokojeni. „Je to náš nejlepší výsledek za několik posledních let. Ve skupině jsme skončili na druhém místě, to je úžasné," řekl pro oficiální stránky turnaje obránce Libor Hájek.

Mezi nejproduktivnější Čechy patří Martin Nečas (2+4), Filip Zadina (3+1) a Filip Chytil (2+2). Pešánův výběr má na turnaji nabito - proti Rusku, Bělorusku a Švýcarsku vstřelil pět či více gólů.

Důležitá je ale také obrana a brankáři. Český výběr dostal patnáct gólů v základní skupině. Z postupové osmičky jde o druhý největší příděl. Brankář je základ, tam vše začíná. Jakub Škarek si drží úspěšnost zákroků na 85,9 procenta, Josef Kořenář má 90,1 %. První v průměru inkasoval přes čtyři góly na zápas, druhý se přehoupl přes tři branky. Nejde o oslnivá čísla, ale na finské straně jsou před čtvrtfinále podobná.

Vítěz tohoto duelu se potká s lepším z dvojice Kanada - Švýcarsko. Kanadský tým zatím nejvíce gólů vstřelil, nejméně pak inkasoval. V základní skupině dosáhl na skóre 21:6. Švýcaři jsou na tom opačně se skóre 10:20. Dočkají se fanoušci klasického scénáře v souboji Davida s Goliášem? „Pokud bude šance, musíme střílet. Také se musíme zaměřit na obranu a blokovat jejich střely," věří v senzační úspěch švýcarský kapitán Nando Eggenberger.

Program juniorského MS 2.- 3. ledna Čtvrtfinále 18:00 Česko - Finsko 22:00 Kanada - Švýcarsko 00:00 Švédsko - Slovensko 2:00 USA - Rusko Zápas o udržení v elitní skupině 20:00 Bělorusko - Dánsko

Švédsko nastoupí ve čtvrtfinále proti Slovensku, které už se na turnaji postaralo o jednu senzaci. Mohou Slováci překvapit a poskočit o další level výše? „Těšíme se na ně. Slovensko je dobrý tým, porazilo Ameriku, takže musí hrát dobrý hokej," je opatrný před soubojem švédský obránce Timothy Liljegren.

Posledním duelem ve čtvrtfinále je USA-Rusko. Tady favorit před zápasem není. Rozhodnout může jeden gól. Američané mají v týmu 10 hráčů z draftu NHL, kteří byli vybráni v prvním kole. Jenže Rusko je hokejová velmoc. „Klíčem k úspěchu ve čtvrtfinále je vytvořit si dost šancí," je přesvědčený devatenáctiletý centr German Rubcov.

Oba týmy odešly jednou ze zápasu v základní skupině bez bodu. Američané padli se Slovenskem a Rusové s českým výběrem. Teď je na řadě ale play off, která čtveřice si zahraje semifinále?