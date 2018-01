HOKEJ ON-LINE: Otevřou čeští mladíci na MS čtvrtfinálové brány? Bitva s Finy začíná

Otevřou čeští hokejisté bránu čtvrtfinále, překročí práh, který je považován za hranici úspěchu? Dnes od 18 hodin na mistrovství světa do dvaceti let v Buffalu bojují s Finy, stav je 0:0, Češi hrají první přesilovku. Je co napravovat! Čtvrtfinálový duel Češi prohráli desetkrát za sebou. Utkání můžete sledovat v podrobné on-line reportáži na Sport.cz, zápas vysílá přímým přenosem ČT Sport.