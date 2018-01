Češi Finy vyřadí, věří zámořský expert. Švédové to ale vidí jinak

Čeští hokejisté sklízí uznání a chválu za své výkony v základní skupině mistrovství světa do dvaceti let v Buffalu. Skončili druzí se skvělým ziskem devíti bodů. Jenže to už je minulost, teď je tu klíčový zápas celého turnaje - čtvrtfinále proti Finsku (dnes v 18h). Papírově jsou mírným favoritem Seveřané, ale Pešánovu týmu věří na postup třeba i expert kanadské televize TSN Craig Button.