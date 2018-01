HOKEJ ON-LINE: Kanadské přesilovky jsou smrtící, Češi po skvělém úvodu už prohrávají

„Nesmíme hrát bázlivě. Jakmile Kanada ucítí, že z ní máme strach, tak bude dominovat a přejede nás. Musíme hrát více na kotouči než proti Finsku a vytvořit na Kanaďany tlak v jejich pásmu, aby věděli, že také umíme soupeře zatlačit a být nebezpeční. Když se nám to povede a budeme disciplinovaní, mohl by to být vyrovnaný zápas," soudí Pešán.

S touto sestavou jdeme do semifinále proti @HC_WJC 🇨🇦! Zápas začíná ve 2:00 a fandit nám znovu můžete u @sportCT 📺 #CANvCZE 🇨🇦🆚🇨🇿 #WorldJuniors pic.twitter.com/qEaPFlrWj5 — Hokejový nároďák (@narodnitym) 5. ledna 2018

S Kanadou se národní tým utkal v přípravném zápase před začátkem turnaje a utrpěl debakl 0:9. Pešán ovšem tehdy šetřil řadu svých klíčových hráčů. V brance českého týmu se opět objeví Josef Kořenář, který ve čtvrtfinále zdeptal Finy 51 úspěšnými zákroky. Aby měla Pešánova družina alespoň naději na výhru i proti Kanadě, bude opět potřebovat bezchybný výkon svého gólmana.