V první třetině se Kanaďané vztekali. Nevěděli, která bije, řekl obránce Hájek

Porážka 2:7 v semifinále mistrovství světa hokejistů do dvaceti let české mladíky bolela. Kanadě sice podlehli o pět gólů, ale dobře věděli, že povedený úvod dával naději na lepší výsledek. „První třetina byla z naší strany naprosto parádní. Abychom takhle přehrávali Kanadu, to jsem ještě nezažil. Kanaďané se vztekali a v tu chvíli vůbec nevěděli, která bije. Z toho jsem byl nadšený," vykládal obránce Libor Hájek.