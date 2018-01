Zemřeme na ledě, chceme vyhrát medaili, burcuje Čechy adept na krále střelců

Druhé místo v základní skupině a spokojenost. Čtvrtfinálová výhra 4:3 po samostatných nájezdech nad Finy, kdy čaroval gólman Josef Kořenář. V semifinále Kanada a debakl 2:7. Favorit ukázal sílu, zvítězil a Česko čeká boj o medaili, tu bronzovou. V něm narazí na tým USA, který prohrál ve druhém semifinále se Švédskem 2:4.

Proti Kanaďanům se prosadil jen Zadina. On vstřelil první a poslední gól utkání, mezitím úřadoval soupeř, sedm gólů jako v Buffalu. „První gól byl pro nás budíček," přiznal Drake Batherson.

„Zkoušeli jsme hrát, co jsme chtěli. V první třetině to šlo, pak už to bylo těžké. Zítra uděláme pro výhru všechno. Zemřeme na ledě, chceme vyhrát medaili pro Českou republiku," řekl v pozápasovém rozhovoru pro iihf.com Zadina, který je čtvrtý v kanadském bodování turnaje (7+1) a dělí se se sedmi góly o první místo mezi střelci.

Americká mise nekončí

Boj o třetí místo, souboj poražených a zklamaných ze semifinále. Americké mužstvo porazilo ve čtvrtfinále Rusko 4:2, stejným poměrem, jen opačným skóre, nestačilo v utkání o finále na Švédsko.

„Naše mise nekončí, dlužíme to americkému hokeji. Zítra musíme vyhrát, je to čest, musíme být připraveni," zavelel hned po porážce trenér Bob Motzko.

Vyhrát a letět domů s medailí chce i český kouč Filip Pešán. „Jednoznačně. Chceme vyhrát. Když jsme takhle blízko, uděláme pro medaili všechno. Očekávám vyrovnané utkání. Kdo se dřív oklepe a dostane do zápasu, ten uspěje," citoval jeho slova server hokej.cz.

Kdo tedy vyhraje?