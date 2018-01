Jandač vybral jména pro olympiádu! Zkušení Růžička, Klepiš i Zbyněk Michálek chybějí

„Jsme poměrně zkušené mužstvo, vyvážené v obraně i útoku. Věřím, že budeme dostávat málo branek a zároveň jsme přesvědčeni, že máme na to být dost produktivní," uvedl Josef Jandač

V Jandačově výběru naopak chybějí někteří zkušení borci - obránce Zbyněk Michálek, který se v probíhající sezóně vrátil do extraligy i s vidinou boje o start na třetí olympiádě, či útočníci Martin Růžička nebo Jakub Klepiš. Právě u posledně dvou jmenovaných měli trenéři největší dilema, zda je do svého výběru zařadit.

"U Růžičky to byla velmi těžká volba. Je to kluk, který hraje v Třinci velmi dobrou sezónu, je to snajpr. Byl s námi na Channel One Cupu, Finsku na něm dal hattrick. Na druhou stranu jsme ale zvažovali i jeho použitelnost při hře pět na pět, v přesilovkách a oslabení. Miska vah se přiklonila na jiné borce," řekl Jandač o Martinu Růžičkovi.

"Byla to těžká volba, i po osobní stránce. Stejně jako já je rodákem z Berouna, znám i jeho otce, na to jsem ale nemohl koukat. Pro Martina to teď nebude jednoduché, ale do turnaje zbývá měsíc a může se stát, že se v nominaci nakonec v případě zranění někoho z nominovaných objeví," doplnil Jandač.

Kdo do Pchjongčchangu? Trenér Jandač oznamuje nominaci na ZOH Zveřejnil(a) Sport.cz dne 15. leden 2018

"I o Klepišovi jsme hodně diskutovali, jestli ho vzít, nebo ne. „Listopadový turnaj Karjala se mu povedl výborně, chtěli jsme ho i v prosinci do Moskvy, to byl ale nemocný. Máme ozkoušené určité vazby do útoku, proto se nám do finální nominace Kuba nakonec nevešel. Ale i on se ještě může do nominace dostat," prohlásil Jandač.

Pro Pchjongčchang Jandač uvažoval i o Robinu Hanzlovi z Nižněkamsku, toho ale v sezóně limitovaly potíže se srdcem a natržený postranní vaz v koleni. Přestože se na začátku ledna vrátil na led, nestačil se dát do formy z uplynulé sezóny.

Nečas ještě potřebuje dorůst

A pak ještě po nedávno skončeném mistrovství světa juniorů přišel na přetřes devatenáctiletý útočník Komety Martin Nečas. „Dvacítky mu vyšly parádně. Je to obrovský talent a věřím, že v budoucnu bude hrát v nároďáku prim. Mluvil jsem o něm s Liborem Zábranským i Filipem Pešánem, oba mi ho doporučovali. Hodně jsme to zvažovali, ale seniorský hokej je jiný, než ten juniorský. Martinova muskulatura je navíc zatím ještě spíš juniorská, na seniorský hokej, hlavně v obranném pásmu, ještě není stoprocentně připravený," vysvětluje Jandač Nečasovo opomenutí.

Hned šestice hráčů velkou reprezentační akci dosud neabsolvovala.Jde o nejproduktivnějšího hráče extraligy Milana Gulaše i jeho plzeňského spoluhráče a aktuálně nejlepšího kanonýra domácí soutěže Tomáše Mertla. Zkušenost z MS či OH nemá ani třetí brankář Patrik Bartošák z Vítkovic, obránci Vojtěch Mozík z Podolsku, Adam Polášek ze Soči a forvard švýcarského Ambri-Piotta Dominik Kubalík.

Ve výběru, který musel Jandač skládat bez hráčů z NHL, je 15 hráčů působících v KHL, tři ze švýcarské nejvyšší soutěže a sedm borců z domácí extraligy. Ondřej Němec, Roman Červenka a Petr Koukal mají ve své sbírce zlaté medaile z MS 2010.

Kapitánem bude Erat

Lídrem v kabině i na ledě by měl být šestatřicetiletý útočník Martin Erat, který startoval už na předchozích třech zimních olympijských hrách v Turíně, Vancouveru a Soči. Právě forvard brněnské Komety bude kapitánem českého nároďáku v Pchjongčchangu. Roman Červenka jako druhý nejzkušenější hráč týmu startoval ve Vancouveru a Soči.

Národní tým čeká před olympiádou 11. února generálka s Finskem, kterou odehraje v Soulu. O den později se přesune do dějiště turnaje, který začíná 15. února soubojem s domácí reprezentací. V základní skupině pak ještě Češi změří síly s Kanadou a Švýcarskem.