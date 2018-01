Praha, Soul, Pchjongčchang, olympijská mise českých hokejistů. Bude medailová?

Žádné slétávání pár dnů před turnajem. NHL zakázala svým hráčům startovat pod pěti kruhy, takže je více času a prostoru pro přípravu. Evropské soutěže končí s předstihem, extraliga má na programu poslední kolo před pauzou 6. února. "Tohle je unikátní, dvacet let to nebylo. Je to pro všechny stejné," je spokojený Hnilička.

Praha, Soul, Pchjongčchang. Tři města, kde národní tým postupně zakotví. „Prvních pár dnů to bude takový sběrný kemp, kdy nebudou úplně všichni hráči pohromadě. Na určité sehrání to samozřejmě dobré bude. Uprostřed kempu bude dlouhý přelet do Soulu. Trochu je škoda, že nemůžeme trénovat a hrát přímo v dějišti her, to by bylo pro všechny týmy lepší. Taková možnost ale nebyla," mrzí bývalého gólmana, který má doma olympijské zlato z Nagana 1998 a bronz z Turína 2006.

Program hokejové reprezentace Sraz 29. ledna v Praze V Holešovicích budou především hráči KHL, a to do 5. února. 6. únor Odlet první části do Soulu 7. únor Odlet druhé části do Soulu Soul - příprava do 12. února Tým odehraje 11. února zápas s Finskem. Den poté letí reprezentace do Pchjongčchangu. Olympijské hry - zápasy v základní skupině 15. únor Česko - Jižní Korea 17. únor Česko - Kanada 18. únor Česko - Švýcarsko Od 20. února jsou na programu zápasy play off

Mužstvo poletí do Soulu na dvě skupiny, a to 6. a 7. února. „Snažili jsme se letět co nejdříve, tyto dva termíny se jevily jako nejrychlejší."

Letí pětadvacet hráčů, žádní náhradníci. Trenéři se všemi komunikují, hráči vědí, jak na tom jsou. Ty, které trenér Jandač zmínil jako možné náhradníky, tak jsou ve střehu a svoji situaci znají," upozornil Hnilička na ještě možná zranění.

Sám zažil olympijské turnaje, má šest medailí ze světových šampionátů, může porovnávat. A má jasno. „Olympiáda je ojedinělá akce, je jednou za čtyři roky. K tomu samozřejmě patří olympijská vesnice, mohu potvrdit, je tam přátelštější prostředí, olympismus je znát, na všechny působí. Sportovci si navzájem fandí, je to jiné než na klasickém mistrovství světa."

V Soulu bude reprezentace trénovat čtyři dny, přípravu zakončí zápasem s Finy. Do dějiště her odcestuje národní tým 12. února. Tři dny poté začne olympijská mise roku 2018. Před čtyřmi lety skončila reprezentace v Soči šestá, v roce 2010 ve Vancouveru sedmá. Poslední medaili si připsal český hokej v roce 2006, a to bronzovou v italském Turíně.