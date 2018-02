Čeští hokejisté, parta, která zlomila zápasy dravostí, soudržností a bojovností

Opravdu vám nevadí, že na vás nepřipadla papírově slabší mužstva? Třeba Norové nebo Slovinci, na které může narazit Rusko?

No tak porazíme buď Ameriku, nebo Slovensko. (usměje se) Jsme sebevědomí. Musíme být, protože tady máme dobrý tým a skvělou partu. Všechny tři zápasy jsme zlomili dravostí, soudržností a bojovností. To by mohl být do vyřazovacích bojů plus.

Hodně se vám ulevilo, že máte postup do čtvrtfinále jistý a vyhnete se tak předkolu play off?

Hlavně jsme spokojení, že máme dva dny volna. Zápasy ve skupině byly fyzicky náročné, je těžké hrát takhle často za sebou. Tím spíš, když jsou všechny týmy vyrovnané.

Slíbili vám trenéři za odměnu, že v pondělí nebudete muset na trénink?

My trenérům nařídíme, aby nám to volno dali. (směje se)

Protože si ho zasloužíte?

Přesně tak.

Švýcary jste sice přehrávali, ještě na začátku třetí třetiny ale bylo skóre vyrovnané. Bylo nejdůležitější zůstat trpěliví při dobývání jejich branky?

Sice jsme měli ve druhé třetině víc ze hry, ale nepramenily z toho žádné šance, protože oni dobře bránili prostor před brankou. Nám se nedařilo dostat puky na bránu a mít možnost dorážet. Měli jsme být kompaktnější, víc u sebe, aby nahrávka po modré čáře nebyla tak dlouhá a Švýcaři se nestihli zformovat. Hlavní ale je, že jsme se prosadili brzy po druhé přestávce, pak už jsme to dohráli v klidu.

Cítil jste, že jste se měli tlačit víc před branku?

Takový byl pokyn pro celý zápas. Věděli jsme, že se před jejich bránu těžko dostává a dlouho se nám nedařilo plnit to, o čem jsme mluvili. Ale aspoň jsme je ve druhé třetině uvařili a měli v koncovce víc sil.

Na čem musíte před čtvrtfinále nejvíc zapracovat?

V každém zápase máme hodně vyloučených, to by se nám mohlo vymstít. Vždyť proti Švýcarům jsme jen za první třetinu měli čtyři tresty. Překvapilo mě ale, že jsme navzdory tomu měli ve druhé třetině víc sil než soupeř.