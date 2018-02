Slovensko, nebo USA. Čtvrtfinálová historie je nevyzpytatelná

Zatímco na předešlých olympiádách Češi vždy už po odehrání základní skupiny věděli, na koho ve vyřazovací části jako první narazí, nyní musí čekat na výsledek předkola play off mezi USA a Slovenskem. „Sháněli jsme záznamy zápasů obou týmů na turnaji, polovinu prostě nepoužijeme. Vlastně necelou polovinu, protože Slováci s Američany spolu hráli ve skupině," připomínal trenér Josef Jandač výhru zámořského celku 2:1.

Až si to oba týmy rozdají v odvetě v rámci předkola play off nanovo, Češi budou trénovat ve vedlejší hale v Kangnungu. Až poté tedy mohou začít s finálními analýzami soupeřovy hry. „Videokouč Denis Havel nám všechno podle pokynů sestříhá, na nás už bude jen stanovení taktiky. Záležet ale bude hlavně na našem výkonu," uvědomoval si Jandač.

Zatímco Slováci resp. Američané už od neděle vědí, že ve čtvrtfinále by narazili na Čechy, Jandačův výběr má zase výhodu dvoudenního odpočinku, a měl by tak být na ledě čerstvější. „Každý volný den navíc je nesmírně důležitý. Na olympiádě jdou zápasy v rychlém sledu za sebou a každá hodina hraje obrovskou roli. Zjistili jsme to už v neděli proti Švýcarům, kteří o den dříve hráli až čtyři hodiny po nás a bylo to na nich znát," soudil kapitán národního týmu Martin Erat.