Dva týdny nestál na bruslích, teď se jde rvát o mistrovství světa

„Připravený jsem a o místo se porvu, nějaké reprezentační zápasy mi utekly, chci si sezónu prodloužit," řekl na začátku šestitýdenního kempu Hanzl, který dva týdny nestál na ledě.

Na mistrovství světa devětadvacetiletý útočník už hrál, a to loni na turnaji, který hostilo Německo s Francií. V osmi zápasech si připsal jeden gól a jednu asistenci. Poté se upsal týmu z KHL. „Docela to vyšlo, ale vypadli jsme v prvním kole play off, což není úspěch. Myslím však, že budou sezónu hodnotit pozitivně," vrátil se Hanzl myšlenkami do Ruska.

Své první zahraniční angažmá mu vyneslo 45 utkání v základní části a play off, celkem si připsal 27 bodů (8+19). Teď už žije reprezentační šatnou. Bude v konečné nominaci na 82. mistrovství světa, které se odehraje v Kodani a Herningu od 4. do 20. května? Na olympiádu v Koreji se nedostal.

„Šance byla menší a dívat se na hokej v televizi, není pro mě nějaký zážitek, nějaké zápasy jsem viděl, bylo to v pohodě," vrátil se k únorovému turnaji pod pěti kruhy Hanzl. Teď by rád vystřídal televizi za reálné pocity na ledě.