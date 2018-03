Brát ho je ztráta času! Čech nechtěl jít proti trenérovi, takže reprezentovat nejezdil

Pozvánky na reprezentační srazy k němu chodily už v průběhu sezóny, sedmadvacetiletý hokejový útočník Robert Kousal se však v probíhajícím ročníku objevuje v nároďáku poprvé až nyní, když se ve středu zapojil do přípravy před mistrovstvím světa. Na předchozí akce jej totiž z Davosu příliš nechtěl uvolňovat kouč Arno Del Curto, který švýcarský klub vede už dlouhých dvaadvacet let a posledních osm sezón v něm zastává i post generálního manažera.

Trenér národního týmu Josef Jandač před čtvrt rokem popisoval, jak mu před téměř každou jeho nominací Del Curto volá a říká, že nemá smysl vás do reprezentace kvůli špatné fyzičce povolávat. Opravdu tomu tak bylo?

Stalo se to loni dvakrát, kdy se Del Curtovi zdálo, že mám špatnou fyzičku. Sám jsem trošku cítil, že bych potřeboval potrénovat, ale na nároďák jsem strašně moc chtěl jet a byl připravený přijet. Jenže nechtěl jsem jít proti klubovému trenérovi.

Co řekl Josef Jandač v prosinci na téma Robert Kousal: Jeho příběh mě fakt hodně baví. Pokaždé, když se blížila reprezentační nominace, měl jsem telefonát od Arna Del Curta, který totálně srážel jeho výkony. Říkal mi, že absolutně není možné, abychom Roberta brali, protože je šílený, kondičně špatný, nepřipravený. Že je to pro nás zbytečná ztráta času, že si Robert musí obléknout tričko a trenky a jít ven trénovat suchou přípravu. Přitom ten kluk v Davosu pořád hrál, patřil mezi útočníky, kteří jsou schopni něco produkovat, hrál přesilovky. A to je v Davosu dost velká konkurence. Tak si říkám, když je takhle špatný a mizerný, proč se pořád držel ve druhé pětce?

Hodně se to ve vás mlelo?

Špatně se mi o tom mluví, radši bych toto téma ukončil a dál ho nerozebíral.

Jaký jste tedy měli vztah?

Myslím, že dobrý. Prostě se mu ale zdálo, že mi chybí fyzička, tak chtěl, abych místo ježdění na nároďák trénoval v klubu. Mimo led je Del Curto fajn člověk, hodně kamarádský. Na střídačce je hodně impulzivní. Každý trenér ale chce mít v týmu disciplínu, tím se od ostatních moc neliší.

V Davosu vám po dvou letech končí smlouva. Zůstanete?

Budu si hledat nové angažmá. Nesoustředím se jen na Švýcarsko, ale rád bych v něm zůstal. Vůbec bych se tomu nebránil, život v něm i místní liga mě baví.

Švýcarsko vás láká více než KHL?

Ano. Necestujete tolik jako v KHL, každý den jste doma. I liga je tam otevřenější, přijde mi zábavnější. Sehnat místo ve švýcarském klubu je ale těžké, protože v každém klubu můžou hrát jen čtyři cizinci.

Už máte konkrétní nabídky?

Byl jsem s někým v kontaktu, ale ještě bych to nechtěl rozebírat. Ani si nedávám termín, do kterého bych chtěl mít jasno. Klidně bych případně jel na mistrovství světa i bez nové smlouvy. Naopak to beru tak, že bych si na šampionátu mohl svými výkony říct o lepší angažmá.

Ve středu a čtvrtek sehrajete v Příbrami přípravné zápasy se Švýcarskem v rámci Euro Hockey Tour. Už víte, kolik spoluhráčů z Davosu proti vám nastoupí?

Přesnou švýcarskou soupisku zatím neznám, vím ale, že by v ní měli figurovat oba naši gólmani Gilles Senn i Joren van Pottelberghe. Zatím nevyzvídali, co je v Příbrami bude čekat (směje se).