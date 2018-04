Hokejová osmnáctka zakončila skupinu na MS prohrou s Finskem

Česká hokejová reprezentace do 18 let prohrála v závěrečném zápase základní skupiny B na mistrovství světa v Čeljabinsku s Finskem 2:4. Svěřenci trenéra Davida Bruka postoupili do čtvrtfinále z posledního čtvrtého místa, o čemž bylo jasno již před utkáním. V play off se ve čtvrtek utkají s vítězem odpoledního duelu Kanada - Švédsko, který určí nejlepší tým skupiny A hrané v Magnitogorsku.

Čeští hokejisté do osmnácti let . Ilustrační foto.

Český tým držel v utkání s dosud neporaženými Finy v první třetině krok, brankář Daniel Dvořák pochytal všech devět střel soupeře a Seveřané se neprosadili ani v jedné ze tří přesilových her. Jednou Dvořákovi pomohla i tyč. Šance však měli i čeští hráči, brankovou konstrukci trefil Pekař, svou příležitost nedokázal gólově zakončit Jeník.

Hned po 35 sekundách druhé části však Dvořáka překonal po Kotkaniemiho přihrávce Nordgren a o 36 sekund později přidal další branku Kupari. V polovině utkání Finové přidali další gól a v 38. minutě překonal Dvořáka počtvrté při přesilové hře pět na tři Nordgren, který si tak připsal druhý gól v utkání.

"Vstup do druhé třetiny se nám rozhodně nepovedl. Nevím, co se stalo. V obraně jsme lítali, špatné vyloučení, prostě tam nic nebylo. Doufám, že turnaj pro nás začne až ve středu. Zatím jsme porazili jen Francii," uvedl útočník Matěj Pekař. "Obrázek hry nebyl dobrý. Kromě pár střídání ve třetí třetině to bylo totálně příšerné," uznal.

Ve třetí třetině se ale českému výběru podařilo skóre upravit. Nejprve sice Kupari trefil tyč, ale poté v přesilovce snížil Lauko. Následně putoval za faul na Blümela do kabin s pětiminutovým trestem Kotkaniemi, ale Češi si dlouhou přesilovku zkrátili vyloučením Klejny.

Po jeho návratu hráli krátce i v pěti proti třem, Annunen ve finské brance však své spoluhráče podržel. Ze série českých šancí v závěru utkání se ujala pouze střela Střondaly.

"Odehrajeme slušnou první třetinu, ale to, co jsme předvedli v té druhé, nemělo nic společného s hokejem. Byli jsme trapní. Udělali jsme zbytečné fauly, nikdo se nesnažil, hráli jsme to jak panáčkové, kteří si sem přišli zahrát hokej," zlobil se po zápase Jakub Lauko.

Český tým zakončil základní skupinu s bilancí jedné výhry a tří porážek. Do čtvrtfinále půjde v roli outsidera. "Chtěli jsme vyhrát, ale zároveň se herně připravit na čtvrtfinále. Přizpůsobit styl hry na vyřazovací část. Zlepšit jsme chtěli i přesilové hry, které nám zatím moc nejdou," řekl trenér Bruk.

Zda Češi nastoupí ve čtvrtfinále proti Kanadě, nebo Švédsku, je prakticky jedno. "Čeká nás mimořádně těžký soupeř, ať už to bude kdokoliv. Musíme se na to pořádně připravit. Cesta, jak uspět, je hrát dobře v obraně. To se nám zatím úplně nedaří. Nesmíme se nechat zbytečně vylučovat a hrát trpělivě," prohlásil Bruk.

Mistrovství světa hokejistů do 18 let: Skupina B (Čeljabinsk): Finsko - Česko 4:2 (0:0, 4:0, 0:2) Branky a nahrávky: 21. Nordgren (Kakko), 22. Kupari, 30. Kotkaniemi (Kakko), 38. Nordgren (Kakko, Tanus) - 47. Lauko (Haš, Zábranský), 58. Střondala (Klejna, Jeník). Rozhodčí: Barcelo (Fr.), Naumov - Šalagin (oba Rus.), O'Connor (USA). Vyloučení: 7:6, navíc Kotkaniemi (Fin.) 5 min. a do konce utkání. Využití: 1:1, Diváci: 4620. Sestava ČR: Dvořák - Zábranský, Haš, Malík, Klejna, Doktor, Adámek - Pekař, Lauko, Kvasnica - Jeník, Blümel, Kropáček - Gajarský, Plášek, Střondala - Sklenář, Pytlík, Čajka - Teplý. Trenéři: Bruk, T. Martinec a Studnička.