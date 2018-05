OČIMA LEGENDY: Kluci bojovali, klobouk dolů. Jsou na dobré cestě

Druhý zápas na mistrovství světa přinesl porážku, ale takto bych to neviděl, nehodnotil. Myslím, že bylo znát, že jsme sehráli těžké utkání se Slovenskem v sobotu, navíc došlo na prodloužení. Kluci se Švédy v neděli zabojovali, prohrávali 0:2, vypadalo to na jednoduchý zápas pro soupeře, ale jsou bojovníci, nezabalili to a nakonec prohráli 2:3

Problém vidím malinko v obraně, tam by měli hráči pracovat líp. Vím, že to je těžký, soupeř dobře bruslil, napadal. Opět jsme prohrávali, to si nemyslím, že je problém, ale spíše ta obrana, tam byly okýnka.

Podívejte se na gól na 1:3, pardon, ale nevím, jestli je šťastný řešení, když si obránce lehne. Musíte jít hráči do těla. Buď vás prohodí nebo ho zastavíte. Když si lehnete, tak jste bezbranný. Švéd si počkal, jel si sám a zavěsil.

Líbí se mi útočníci Jaškin, Hyka, Červenka. Brankář Rittich byl výborný, mladý Hronek to samý. Kluci si teď odpočinou, navíc se dají dopsat ještě další jména, to je plus. Předvedli bojovný výkon proti Švédsku, které je jedním z vážných uchazečů na medaili. Věřím, že mají stále šanci se dostat mezi první čtyři.

Pořád jsem mírným optimistou, prohrát se Švédy, kteří mají šestnáct hráčů z NHL v optimálním věku, tady se kluci nemají za co stydět. Odpočinou si a výsledek může být příště obrácený. Nevíme, jaký je zdravotní stav Martina Nečase, každý takový hráč je pro nás plus, doufám, že bude v pořádku.

Prohrávali jsme 0:2, ale kluci bojovali, zaslouží pochvalu, nezabalili to.Teď máme před sebou soupeře, kde bychom měli bodovat, a to je před čtvrtfinále, kam se dostaneme dobré znamení. Začátek turnaje byl těžký, ale klobouk dolů. Pokud nebudou zranění, jsme na dobré cestě.