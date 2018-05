KODAŇSKÝ GLOSÁŘ: Dva body i předvedená hra mohou vést do nebe i do pekla

Česká reprezentace rozjela účinkování na hokejovém mistrovství světa v Dánsku tak, že herně i výsledkově nabídla příslib i rozpaky. Až další vývoj kodaňské skupiny odhalí, jestli se vydají cestou do nebe, či do pekla a až na ní se ukáže, jestli víkendové dva body budou dobrým ziskem či obavy vzbuzující ztrátou.

Pozitivní zprávou je, že výkon národního týmu jde na turnaji nahoru. Trend zlepšení je ve srovnání obou zápasů patrný. Skalp Slovenska až v prodloužení přitom nebyl s ohledem na průběh duelu vůbec špatný, to spíš soupeř musí litovat, že deset vteřin před koncem pustil z ruky vyhraný zápas.

Souboj se Švédskem byl z českého pohledu ještě vydařenější, i když bodové konto reprezentace neobohatil. Hlavně proto, že ji soupeř prvních deset minut vozil na kolotoči a neznervózněl ani po jejich kontaktních gólech.

Zatím jako nejdůležitější se mi ale zdá skutečnost, že šťastný obrat skóre se Slováky jakoby dal českému mužstvu s věkovým průměrem 25 let do vínku spoustu elánu. Reprezentanti ale přitom nabízejí i dost živelný herní projev. Nejvíc je to znát v obranné činnosti, ale také při nedůrazu v koncovce. Jestli někde hrozí malér, tak asi právě v těchto dvou důležitých atributech hry.

I když trenér Jandač také při své poslední akci u reprezentace působí nervózně a občas vyvolává dojem, že kolem sebe vidí jen spoustu nepřátel, tak Češi zatím nejsou v Kodani na odpis. Platí rčení, že kdo nic nedělá, nic nezkazí a jestli chce národní tým myslet minimálně na čtvrtfinále, tak musí být odvážný.

Fanoušci rozhodně ocení, pokud získají pocit, že každý v mužstvu šlapal naplno a vydal ze sebe maximum. Zatím jim hráči ukázali, že za žádné situace nedávají hlavu dolu a už získali punc bojovníků, kteří v sobě pokaždé objeví sílu se rvát o výsledek. Taková tvář je i přes určité limity hokejových schopností rozhodně sympatická, tak jen ať vydrží.

Také další zápasy budou pro reprezentanty těžkou zkouškou a s výjimkou čtvrtečního duelu s Ruskem se od nich už budou čekat především vítězství. Pokud se vypořádají i s touto rolí, cesta do čtvrtfinále může být docela schůdná. Případné klopýtnutí naopak ukáže, jestli rodící se charakter mužstva nemá příliš křehké základy.