Národní tým bych vzal, připustil liberecký trenér Pešán. Dostane nabídku?

Jak aktuální je to?

Oficiálně se k tomu v podstatě ani nemůžu vyjádřit. Věci běží a ani nejsem schopný říci, jak moc se mé jméno spojuje v kombinaci s národním týmem a zda to není pouze spekulace novinářů. Nemůžu se k tomu vyjádřit.

Kdyby nabídka přišla, šel byste do toho?

Vést národní tým je pro každého trenéra velká čest. Pro mě osobně taky, takže kdybych nabídku dostal, vzal bych ji.

Bavil jste se již s majitelem klubu Petrem Syrovátkem o této možnosti?

Jsou to opravdu spekulace a já bych se hrozně nerad vyjadřoval k tomu, co se stane, když... Jestli nabídku dostanu, tak věci s majitelem samozřejmě prokomunikované mám, abych na to byl případně připravený. Ale vyjadřovat se k tomu teď nechci.

A neoficiálně kvůli tomu s vedením hokejového svazu v kontaktu jste?

Jsem.

Jak velká je tedy pravděpodobnost, že budete trénovat Bílé Tygry i v příští sezóně?

Stoprocentní. Opravdu se ale teď o reprezentaci nechci bavit, jsou to spekulace.

Sledujete pozorně mistrovství světa?

Sleduji ho úplně stejně jako loni a předloni. Hokej mě baví, znám spoustu kluků, kteří tam hrají, speciálně těch mladých, takže se rád bavím tím, že na ně koukám.

Překvapilo vás, že trenéři poslali domů Filipa Pyrochtu?

V týmu nejsem, je to plně na trenérech národního týmu, kteří tam stojí a mají veškerou odpovědnost. Jestli mě to překvapilo není důležité, důležité je, že si o to Filip dostatečně neřekl a trenéři ho poslali domů.

Mimochodem Pyrochta jedná s kluby NHL, počítáte s ním ještě pro příští sezónu?

S ním už moc nepočítám. Myslím si, že nás opustí. Nejsem schopný říci kam, ale raději stavím mančaft bez Filipa Pyrochty.

Jak se ještě změní kádr Liberce?

Opustili nás někteří hráči, jak z důvodu podepsání smlouvy v zámoří, tak v jiných klubech, kde dostali více peněz. To je věc, která se děje každý rok. Speciálně u podepsání mladých hráčů vysněných kontraktů v NHL jsme za to strašně rádi. Trochu s tím i počítáme. Kádr se musel obměnit a doufám, že vychováme další Jašky a další. Jinak na doplnění kádru pracuji, minimálně jeden příchod do týmu bude.

Jak to vypadá s Martinem Ševcem?

Jsem s ním v kontaktu. Martin je na Bali, takže to není úplně jednoduché sundat ho ze surfu a pobavit se s ním... (úsměv) Na druhou stranu doufám, že Martin najde chuť a sílu pokračovat dál, protože má velký podíl na tom, že nám každý rok vyskočí jeden z hráčů na mistrovství světa.

Novinkou v přípravě Bílých Tygrů jsou pravidelné tréninky na ledě, co vás k tomu vedlo?

Snažíme se hodně pracovat na dovednostech a je hrozná škoda, že člověk piplá a denně driluje dovednosti v tréninkovém procesu po celý rok a najednou zůstane dva tři měsíce bez ledu, jako by začínal skoro znovu. Má to udržovací důvod, dovednosti pak půjde i více rozvíjet. Trend je to celosvětový, z ledu se téměř nesleze. Když si představíte krasobruslaře, který by se tři měsíce nedotkl bruslí, prakticky by začínal od začátku.