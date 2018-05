KODAŇSKÝ GLOSÁŘ: Pozor! Češi určitě o historický malér nestojí

Jestli měl zápas českých hokejistů se Švýcary v Kodani odstranit herní otazníky a odhalit skutečnou sílu národního týmu na letošním mistrovství světa, tak se to nepovedlo. Rozpaků zůstává dost a zisk čtyř bodů z dosavadních tří zápasů se jeví jako malý zázrak při vědomí toho, že reprezentanti v Kodani ještě ani vteřinu nevedli.

Urvané bonusové body proti Slovensku i Švýcarsku mohou mít hodnotu zlata v boji o čtvrtfinále, ale stále to vypadá, že o elitní osmičku bude muset český tým svést lítou řežbu. Ještě nikdy v historii šampionátu mezi ní nescházel a Jandačova parta určitě o historický malér nestojí. K jeho odvrácení potřebuj na závěr skupiny nutně porazit Bělorusy, Francouze i Rakušany a všechny za plný bodový zisk, tedy už v základní hrací době.

Za enormní bojovnost by si reprezentanti průšvih snad ani nezasloužili, obraty skóre navíc ukazují svou velkou vnitřní sílu. Touha vítězit je příkladná, čtyři góly do švýcarské sítě vytěžili z pouhých 12 střel, k nimž se během prvních dvou třetin dostali.

Hráče podněcuje určitě i výrazná fanouškovská podpora z hlediště. Bylo až dojemné sledovat, jak se čeští příznivci z různých míst tribuny scházejí v kotli, aby své mužstvo dotáhli k úspěšně tečce za divokou přestřelkou se Švýcary. Při nájezdech naštěstí zafungovala Řepíkova rychlá klička do bekhendu. Navíc Francouz si po olympijském čtvrtfinále připsal další excelentní výkon v rozstřelu.

Disciplína? Hrůza

Doslova hrůza ale člověka jímá při pohledu, jakých prohřešků proti disciplíně se hráči dopouštějí. Důrazný hokej v podání soupeře dost bolel, český tým však doplácel na 13 vyloučených. Fauly v útočném pásmu nebo nedovolené zákroky, které nehasí bezprostřední nebezpečí, jsou doslova zbytečné. Často vyplynou z nešikovnosti, přemíry snahy, občas jsou vyloženě smolné. Jen za hole v obličejích soupeřů museli Češi odsedět na trestné lavici dvanáct minut.

Oslabení pak stojí hráče spoustu síly, navíc přečkat je bez úhony představuje pro národní tým takřka nadlidské úsilí. Se Slovenskem to nezvládl dvakrát, inkasoval i od Švédů a Švýcarům dovolil využít dokonce tři přesilovky. Reprezentanti dokázali v turnaji zatím ubránit jen 54 procent soupeřových přesilovek, což je žalostně málo. Potíž je v tom, že oslabení pojímají Češi dost pasivně.

Navíc národní tým bohužel ani při třetím vystoupení na letošním světovém šampionátu nebyl schopen otevřít skóre, i to je dost limitující. Nedokáže tak soupeře dostat pod tlak, že by se dostal do vedení. Dotahuje nebo otáčí zápasy, což je fyzicky i psychicky vyčerpávající.

Trenér Jandač sám říká, že není možné, aby celý zápas ječel na hráče. Skutečně, oni sami si musí uvědomit, že takhle hrát na mistrovství světa nejde. Pokud to nezmění, dostanou už ve čtvrtek od Rusů krutou lekci. Navíc vzápětí podstoupí už zmíněný existenční trojboj.