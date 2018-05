Češi s přehledem splnili povinnost a jsou ve čtvrtfinále MS! Němci udolali favorita

Čeští hokejisté na MS v Dánsku porazili Francii s přehledem 6:0, po dvou gólech vstřelili David Pastrňák a Roman Horák, první čisté konto udržel v národním týmu David Rittich. Definitivu čtvrtfinále dala svěřencům trenéra Josefa Jandače večerní porážka Švýcarů s obhájci titulu ze Švédska 3:5. Do play off naopak nepostoupí Němci, stříbrnému týmu z OH nepomohla ani výhra nad favorizovaným Finskem 3:2 v prodloužení. Ve zbývajícím nedělním utkání zvítězily USA nad Norskem vysoko 9:3 a upevnily si pozici lídra ve skupině B.