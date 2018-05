OČIMA LEGENDY: Tohle bylo na jedničku, kluci mají sebevědomí

Jasná výhra a tři důležité body do tabulky na šampionátu v Dánsku. Výborný zápas s Francií předvedla hokejová reprezentace, lepší než proti Bělorusku. Vynikající pohyb, 55 střel, to není běžný na takovéto úrovni mistrovství světa. Dneska bych dal týmu jedničku, dali šest gólů, což mi udělalo radost.

Po první třetině kluci vedli 3:0, stejně jako s Běloruskem, ale tady asi trenéři tlačili, aby hráli celý zápas, byla to příprava na čtvrtfinále. Všechny třetiny se snažili, stříleli, chtěli góly. Francouzi měli jen deset střel, nevěděli si rady s našim vynikajícím pohybem. A to jsou před klíčovým čtvrtfinále dobré zprávy.

Kluci mají sebevědomí, daří se, obránci se velmi zlepšili, nebyly tam chyby. Gólmani chytají výborně, dvakrát po sobě připsali čisté konto. Pokud vyjde takový zápas, počítám, že v pondělí vyhrajeme zase, a ta pozice bude dobrá do další části turnaje.

Opět se ukázal David Pastrňák, přidal dva góly. On si věří, a ta jeho střela? Překvapivá, rychlá a má i razanci. Ostatní kluci měli taky šance, ale chybí jim ta razance, tu jsem neviděl. K tomu malinko podrželi puk, pak gól nedáte. V tomhle hraje roli taky sebevědomí.

Roman Červenka měl asi tři velký šance, jak jsem to viděl. Chce to míň přemýšlet a rychleji se rozhodnout. Taky razance střely musí být větší. On potřebuje dát jeden šťastný gól, nějaká dorážka, teč. Odvádí dobrou práci, je to vynikající hokejista, ale tohle se někdy stane, přesto mu věřím, že se trefí.

V pondělí nás čeká poslední utkání ve skupině, věřím, že Rakousko porazíme a přál bych si, aby kluci před čtvrtfinále zahráli nejlépe jak umí, nešetřili se. Následujcí zápas potom bude o všechno a oni musí věřit, že mají formu. Jeden gól dostanete, pět dáte a víte, že to je pod kontrolou. Oni to vědí, jsou na vítězný vlně.

Je jedno, kdo na nás ve čtvrtfinále půjde, pokud budeme hrát takto, tak mají kluci dost velkou šanci dostat se dál a hrát o medaile. Zasloužili by si ji.