Nejlepší český trenér a holka ze strip baru jsou zpět

Trenér Luboš Hrouzek má za sebou úspěšnou sezonu s Havířovem. Splnil, co slíbil. Vytáhl Havířov na vrchol. I přes kostrbaté začátky si nakonec město a klub zamiloval. Zdá se, že „Hrouzkovic“ klan šlape jako hodinky. Hrouzek junior válí v KHL, kde jeho jméno, i přes počáteční Lubošův nesouhlas, zapsali azbukou na dres Vladivostoku. Kdo ale nejvíc trpí, je Deniska. Přestože bydlí v nejluxusnějším bytě, který Havířov nabízí, není se svým životem spokojená. A aby toho nebylo málo, Lubošův táta Karel umírá. Existuje jeden lék, který může bývalého elitního trenéra postavit zpátky na nohy. Lubošův přestup do srdcové Slavie. A ten je zrovna na spadnutí. Seriál Lajna 2 startuje 24. září na Televiziseznam.cz

Luboš Hrouzek: Asi nejlepší český trenér a zlatý hoch z Nagana 1998. Nervák, který dokáže z potápějícího se týmu vymáčknout maximum. Pro kritiku nejde daleko, ale stojí to za to. I když je pro něj hokej všechno, tak se někdy objeví momenty, kdy prostě musí počkat...

Karel Hrouzek: Legenda českého hokeje a otec Luboše. Zakladatel úspěšné hokejové rodiny. Nenávidí české zdravotnictví, protože mu vždycky zachrání život. Jeho extrémní trenérské metody budí v kabině vášně, ale co mu je do toho, když má tým výsledky.

Kustod Franta, slávistický srdcař

Deniska: Holka ze strip baru. Její ladné pohyby u tyče Luboše doslova okouzlily. Proto tenkrát nechal svou manželku a unesl syna do Havířova. Deniska toho moc neví, ale zato má ráda nakupování. Nemá ráda Havířov, proto se modlí, aby to Slavii Luboš podepsal.

Manažerka Karolína: Kdo to kdy viděl, aby byla ženská v čele hokejového týmu? Slavii teče do bot, peněz je málo, a tak je každá pomoc dobrá. Karolína ale není obyčejná ženská, je to „bafuňářka". A tyhle lidi nemají city. Karolína má koule a slavistické srdce.

Robin Guha dobývá NHL, bude žít pro Slavii?

Robin Guha: Robin je čerstvá krev českého hokeje, která dobývá zámořskou NHL. Najednou je zpátky a Luboš ho potřebuje. Sezona za oceánem mu pozměnila slovník a hodně zvedla sebevědomí. Jenže pro Slavii musí hokejista žít. Dá to?

Kustod Franta: Moc toho nenamluví, ale je to srdcař, který se stará o blaho hráčů Slavie. Pamatuje si všechny historické momenty klubu. Proto nemůže Lubošovi zapomenout velkou zradu, kterou Slavii způsobil - jeho přestup do Havířova.

Trailer k seriálu Lajna 2

